Sexta-feira de PAGAMENTO! Brasileiros recebem valores para aliviar; consulte com seu CPF

Receita Federal libera hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Veja como consultar seu status e verificar se você está entre os beneficiados.

Hoje, 31 de julho, é um dia esperado por milhões de brasileiros que aguardam a restituição do Imposto de Renda 2024.

A Receita Federal está liberando o terceiro lote de restituições, beneficiando 6.091.572 contribuintes. Este lote inclui tanto restituições prioritárias quanto não prioritárias, totalizando um valor expressivo de R$ 8,5 bilhões.

Além das restituições referentes ao ano fiscal de 2024, o lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Confira mais a seguir.

Quem recebe o pagamento da restituição hoje?

Os beneficiários do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda foram previamente divididos em categorias, garantindo que grupos prioritários tenham preferência no recebimento. Hoje, os depósitos serão realizados para os seguintes grupos:

14.756 contribuintes idosos acima de 80 anos

95.040 contribuintes entre 60 e 79 anos

9.672 contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave

34.014 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério

5.711.130 contribuintes sem prioridade legal, mas com direito à restituição por utilizar a Pré-preenchida ou optar pelo recebimento via PIX

172.719 contribuintes afetados pelo estado de calamidade no Rio Grande do Sul

A restituição será creditada diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, podendo também ser recebida via chave PIX, se essa opção tiver sido selecionada pelo contribuinte. Para aqueles que ainda não receberam, é importante verificar o status da sua declaração.

Como consultar a restituição com o CPF?

Para saber se você está incluído neste lote de restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal e seguir alguns passos simples:

Acesse o portal da Receita Federal ( https://www.gov.br/receitafederal/pt-br ).

Clique na seção “Meu Imposto de Renda”.

Selecione “Consultar a Restituição”.

Informe seu CPF e outras informações solicitadas para acessar o status.

Caso a mensagem exibida seja “Em Fila de Restituição”, significa que a declaração já foi processada, mas a restituição ainda não foi liberada. Nesse caso, basta aguardar a liberação nos próximos lotes.

Se a declaração apresentar a mensagem “Pendências de Malha”, significa que houve alguma inconsistência nos dados informados. Nesse caso, é possível corrigir a pendência por meio do envio de uma declaração retificadora.

Calendário de pagamentos das restituições em 2024

O cronograma de pagamentos das restituições para o ano de 2024 já está definido e seguirá o seguinte calendário:

1º lote – 31 de maio (5.562.065 contribuintes)

– 31 de maio (5.562.065 contribuintes) 2º lote – 28 de junho (5.755.667 contribuintes)

– 28 de junho (5.755.667 contribuintes) 3º lote – 31 de julho (6.091.572 contribuintes)

– 31 de julho (6.091.572 contribuintes) 4º lote – 30 de agosto

– 30 de agosto 5º lote – 30 de setembro

É importante que todos os contribuintes acompanhem as datas e verifiquem regularmente o status de suas declarações para garantir que receberão a restituição sem problemas.

Aqueles que identificarem qualquer pendência devem corrigir as informações o mais rápido possível para evitar atrasos.

Hoje é um dia de alívio financeiro para muitos brasileiros que aguardavam por esses recursos. A restituição do Imposto de Renda é uma oportunidade para muitos regularizarem suas finanças, quitarem dívidas ou até mesmo realizarem algum investimento. Portanto, é essencial estar atento às informações e utilizar corretamente os valores recebidos.

