R$ 1.412 + EXTRA de R$ 3.000 é a novidade Caixa para brasileiros

Caixa anuncia saque de R$ 1.412 e extra de R$ 3.000 para brasileiros. Saiba como e quando você pode acessar esses benefícios financeiros.

Hoje, 31 de julho, a Caixa Econômica Federal anunciou uma notícia que promete ajudar muitos brasileiros em situação de necessidade financeira.

Os cidadãos já podem comemorar um incrível saque de R$ 1.412 e um extra que pode chegar a R$ 3.000.

A novidade foi divulgada e rapidamente repercutiu entre os beneficiários, gerando grande expectativa e satisfação. Veja mais a seguir.

Quem tem direito ao saque de R$ 1.412?

O saque de R$ 1.412 está disponível para beneficiários do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Esse valor corresponde ao salário mínimo atual e é destinado aos trabalhadores que atenderam aos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo governo.

Os idosos com mais de 60 anos, que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras, são um dos principais grupos beneficiados.

A liberação do valor está sendo feita de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários, com as seguintes datas para saque:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março

Nascidos em março: a partir de 15 de abril

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

E o extra de R$ 3.000?

Além do saque de R$ 1.412, há um extra de até R$ 3.000 disponíveis para os brasileiros, referente à restituição do Imposto de Renda 2024.

A Receita Federal anunciou a liberação dos lotes de restituição, com os valores já sendo disponibilizados a partir de hoje. O calendário para a restituição está dividido da seguinte forma:

1º lote: Pagamento em 31 de maio

2º lote: Pagamento em 28 de junho

3º lote: Pagamento em 31 de julho

4º lote: Pagamento em 30 de agosto

5º lote: Pagamento em 30 de setembro

Essa restituição é um alívio significativo para os contribuintes que têm direito ao benefício, sobretudo para aqueles que aguardam a devolução de valores pagos a mais no ano fiscal.

Enfim, a liberação desses recursos é um impulso importante para a economia pessoal de muitos brasileiros, permitindo que possam quitar dívidas, realizar investimentos ou simplesmente garantir um maior conforto financeiro.

