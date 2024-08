Brasileiros ganham oportunidade ÚNICA que acaba de ser divulgada pelo governo; consulte pelo CPF

Governo divulga resultado do Prouni 2024/2. Candidatos aprovados têm prazo para enviar documentos e garantir a bolsa. Consulte seu CPF para mais detalhes.

Nesta quarta-feira, 31 de julho, o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2024/2.

Os candidatos aprovados agora têm até o dia 14 de agosto para enviar os documentos que comprovem as informações fornecidas durante a inscrição.

O resultado pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, embora alguns usuários relatem instabilidade na plataforma.

Candidatos do Prouni 2024/2 devem conferir a primeira chamada e enviar documentação. Verifique se você foi aprovado e saiba o que fazer. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Prouni?

O Prouni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior.

Para participar do programa, os candidatos precisam atender a critérios socioeconômicos específicos e ter participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no caso, o Enem 2022 ou 2023.

As inscrições para o segundo semestre de 2024 ocorreram entre os dias 23 e 26 de julho. Agora, os candidatos selecionados devem enviar os documentos de comprovação até 14 de agosto.

Como garantir a vaga?

Os candidatos aprovados na primeira chamada do Prouni 2024/2 precisam comprovar as informações fornecidas durante a inscrição.

Esse processo ocorre do dia 31 de julho até o dia 14 de agosto. Para isso, os candidatos devem apresentar os documentos diretamente à instituição onde foram aprovados.

Durante este período, algumas faculdades podem exigir que os pré-selecionados realizem uma prova adicional, similar a um vestibular, especialmente para cursos muito concorridos, como Medicina.

É crucial que os candidatos fiquem atentos às exigências específicas de cada instituição para não perderem a oportunidade de garantir a bolsa.

Cronograma do Prouni 2024/2

Resultados da 1ª chamada: 31 de julho

31 de julho Período de comprovação de informações: 31 de julho a 14 de agosto

31 de julho a 14 de agosto Resultados da 2ª chamada: 20 de agosto

20 de agosto Manifestação de interesse na lista de espera: 9 e 10 de setembro

9 e 10 de setembro Resultado da lista de espera: 13 de setembro

Os candidatos que não foram selecionados na primeira chamada devem aguardar a divulgação da segunda chamada, marcada para o dia 20 de agosto.

Aqueles que ainda não forem selecionados na segunda chamada poderão manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 9 e 10 de setembro. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 13 de setembro.

Instabilidade no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Apesar da importância do processo, alguns candidatos relatam dificuldades para acessar o resultado da primeira chamada do Prouni 2024/2.

Nas redes sociais, usuários mencionam que a plataforma apresenta instabilidade e que o status do resultado ainda aparece como “Não iniciado”.

O MEC ainda não se pronunciou oficialmente sobre esses problemas, mas é recomendado que os candidatos tentem acessar o portal em horários diferentes e, se necessário, entrem em contato com a instituição onde foram aprovados para mais informações.

Quais são os documentos necessários para garantir a bolsa do governo?

Para garantir a bolsa do Prouni, os candidatos devem apresentar uma série de documentos que comprovem as informações fornecidas durante a inscrição. Entre os documentos mais comuns estão:

Documento oficial de identidade com foto

CPF

Comprovante de residência

Certificado de conclusão do ensino médio

Comprovante de participação no Enem

Documentos que comprovem a renda familiar per capita

É essencial que todos os documentos sejam apresentados dentro do prazo estipulado e conforme as exigências da instituição de ensino. A falta de qualquer documento pode resultar na perda da bolsa.

