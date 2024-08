É para APROVEITAR! Nubank presenteia clientes com benefício INCRÍVEL; saiba como aproveitar

Clientes Nubank têm um novo benefício exclusivo que promete transformar suas viagens. Saiba mais sobre essa novidade e como aproveitar ao máximo as vantagens do cartão Ultravioleta.

O Nubank, uma das fintechs mais queridas pelos brasileiros, continua a inovar e a oferecer benefícios atrativos para seus clientes.

A empresa, conhecida por sua facilidade de uso e serviços financeiros de alta qualidade, está presente em diversos países e tem conquistado milhões de clientes.

Recentemente, uma grande novidade foi anunciada para os portadores do cartão de crédito Nubank, especialmente para aqueles que possuem o cartão Ultravioleta. Confira!

Nubank revela um benefício imperdível para seus clientes Ultravioleta. Conheça o que muda e como você pode aproveitar essa novidade nas suas viagens e compras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Nubank anuncia PRESENTAÇO para clientes

Para aqueles que não estão familiarizados, o Nubank é uma startup brasileira que atua como operadora de cartões de crédito e serviços financeiros.

Com uma vasta gama de produtos, incluindo empréstimos, financiamentos e transações bancárias, o banco digital tem se destacado pela simplicidade e transparência de suas operações.

Além disso, a empresa está sempre em busca de melhorar a experiência do usuário, introduzindo novos benefícios e serviços.

Mas afinal, o que é o Nubank Ultravioleta?

O Nubank Ultravioleta é uma opção premium de cartão de crédito oferecida pela fintech, que traz vantagens exclusivas para seus usuários.

Uma das mais recentes atualizações é a inclusão de quatro acessos gratuitos às salas VIP em aeroportos através do programa LoungeKey.

Anteriormente, o cartão oferecia apenas dois acessos, tornando esta uma excelente notícia para quem viaja com frequência e valoriza conforto e conveniência.

O LoungeKey é um programa que permite acesso a salas VIP em aeroportos ao redor do mundo. Esses espaços exclusivos oferecem diversas comodidades, como bebidas, comidas, Wi-Fi, e áreas de descanso, proporcionando uma experiência mais agradável enquanto se espera pelo voo.

Com a nova atualização, os portadores do cartão Ultravioleta terão acesso a mais desses espaços, tornando suas viagens ainda mais confortáveis.

Como abrir uma conta no Nubank?

Se você ainda não é cliente do Nubank, mas deseja aproveitar os benefícios e serviços oferecidos pela fintech, o processo de abertura de conta é simples e rápido.

Veja um guia passo a passo para se tornar um cliente Nubank:

Acesse o site oficial do Nubank.

Clique no botão “Quero Ser Nubank” localizado no topo da página.

Preencha o formulário com seu nome completo, CPF, número de celular e email.

Envie o formulário e aguarde a confirmação dos dados.

Após esses passos, você receberá um retorno da equipe do Nubank confirmando a abertura da conta. É importante destacar que a empresa valoriza a simplicidade e transparência em todos os seus processos, facilitando ao máximo a adesão de novos clientes.

Enfim, com mais de 92 milhões de clientes no Brasil, 7 milhões no México e quase 1 milhão na Colômbia, o Nubank tem se consolidado como um gigante no mercado financeiro digital.

A empresa, que começou em 2013 com a ambiciosa meta de alcançar 1 milhão de clientes em cinco anos, superou todas as expectativas.

Atualmente, é uma das instituições financeiras com maior índice de satisfação entre seus usuários, graças à qualidade dos serviços e à constante inovação.

