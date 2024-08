Brasileira de 20 anos entra no TOP 10 de jovens BILIONÁRIOS

Segundo uma recente compilação feita pela Forbes, a lista de bilionários mais jovens do mundo em 2024 é composta exclusivamente por herdeiros. Pela primeira vez em 15 anos, não há bilionários que construíram suas fortunas do zero.

Entre os destaques, está Leonardo Maria Del Vecchio, herdeiro da Ray-Ban, e a brasileira Livia Voigt, que se tornou uma das bilionárias mais jovens do planeta.

Esta mudança no perfil dos jovens bilionários traz à tona um cenário fascinante e diferente do que foi visto em outras edições.

Nomes que antes lideraram a lista, como Sam Bankman-Fried e Mark Zuckerberg, desapareceram, abrindo espaço para indivíduos que herdaram vastos impérios. Este fenômeno reflete um novo paradigma econômico e social, onde a transferência de riqueza entre gerações se torna cada vez mais evidente.

Sim, existe uma brasileiras que tem apenas 20 anos de idade e já ocupa uma posição na lista dos bilionários mundiais; veja quem está no top 10

Quem são os jovens bilionários de 2024?

Pela primeira vez, a lista de bilionários jovens não apresenta indivíduos que conquistaram suas fortunas por meio de seus próprios esforços. Todos os integrantes desta edição são herdeiros. Segundo a Forbes, a idade média para alguém aparecer no ranking de bilionários é de 66 anos. Hoje, o bilionário mais velho é George Joseph, com 102 anos.

Metade da curiosidade gira em torno de como esses jovens se tornaram multimilionários. Vamos explorar alguns dos nomes mais marcantes dessa lista e entender a origem de suas riquezas.

Firoz Mistry e Zahan Mistry (US$ 5,1 bilhões – R$ 28,05 bilhões) – Irlanda : Os irmãos de 27 e 25 anos herdaram essa fortuna após a morte do pai e do avô em 2022.

: Os irmãos de 27 e 25 anos herdaram essa fortuna após a morte do pai e do avô em 2022. Leonardo Maria Del Vecchio (US$ 4,8 bilhões – R$ 26,4 bilhões) – Itália : Aos 29 anos, recebeu sua herança em 2022, dividida igualmente entre os sete filhos.

: Aos 29 anos, recebeu sua herança em 2022, dividida igualmente entre os sete filhos. Luca Del Vecchio (US$ 4,8 bilhões – R$ 26,4 bilhões) – Itália : Aos 22 anos, também recebeu parte do império EssilorLuxottica.

: Aos 22 anos, também recebeu parte do império EssilorLuxottica. Clemente Del Vecchio (US$ 4,8 bilhões – R$ 26,4 bilhões) – Itália : Com apenas 20 anos, possui a mesma fatia da companhia que os demais irmãos.

: Com apenas 20 anos, possui a mesma fatia da companhia que os demais irmãos. Kevin David Lehmann (US$ 3,3 bilhões – R$ 18,15 bilhões) – Alemanha : Aos 21 anos, apareceu na lista pela primeira vez aos 18, quando seu pai transferiu parte das ações de uma rede de farmácias para seu nome.

: Aos 21 anos, apareceu na lista pela primeira vez aos 18, quando seu pai transferiu parte das ações de uma rede de farmácias para seu nome. Remi Dassault (US$ 2,5 bilhões – R$ 13,75 bilhões) – França : Herdou 2,5% da Dassault Systèmes e 4,1% da Dassault Aviation em 2021, após a morte de seu pai. Ele tem 23 anos.

: Herdou 2,5% da Dassault Systèmes e 4,1% da Dassault Aviation em 2021, após a morte de seu pai. Ele tem 23 anos. Kim Jung-min e Kim Jung-youn (US$ 1,8 bilhões cada – R$ 10 bilhões) – Coreia do Sul : As irmãs de 22 e 20 anos possuem 9% cada na companhia de jogos Nexon.

: As irmãs de 22 e 20 anos possuem 9% cada na companhia de jogos Nexon. Alexandra Andresen e Katharina Andresen (US$ 1,5 bilhões e US$ 1,6 bilhões – R$ 8,2 bilhões e R$ 8,8 bilhões) – Noruega : As irmãs de 28 e 29 anos têm 42% de ações da Ferd, empresa que investe em imóveis, gás e óleo.

: As irmãs de 28 e 29 anos têm 42% de ações da Ferd, empresa que investe em imóveis, gás e óleo. Livia Voigt e Dora Voigt de Assis (US$ 1,1 bilhões cada – R$ 5,5 bilhões) – Brasil: Lívia, a bilionária mais nova, tem 20 anos. Ela e sua irmã de 26 anos são herdeiras da empresa WEG, fundada pelo avô, Werner Ricardo Voigt.

Por que apenas herdeiros estão na lista de bilionários em 2024?

Em 2024, a lista de jovens bilionários da Forbes apresentou uma característica inédita: todos os integrantes com menos de 30 anos são herdeiros de grandes fortunas. Esta situação levanta questões sobre a dinâmica da riqueza e as oportunidades para jovens empreendedores.

Fatores que Contribuem para Essa Tendência

Transferência de riqueza geracional: A geração Baby Boomer está envelhecendo e iniciando um processo de transferência de patrimônio para seus herdeiros. Crescimento econômico desigual: A desigualdade econômica global tem se acentuado, dificultando o acesso de jovens empreendedores a recursos. Valorização de empresas tradicionais: O mercado tem valorizado empresas tradicionais e consolidadas, favorecendo herdeiros. Ausência de “gênios precoces”: Nos últimos anos, não surgiram jovens empreendedores com ideias disruptivas que geraram fortunas bilionárias a curto prazo.

Quem é Lívia Voigt?

A jovem brasileira Livia Voigt, aos 20 anos, acaba de conquistar o topo do ranking dos bilionários mais jovens do mundo, superando Clemente Del Vecchio, herdeiro da renomada marca de óculos Luxottica. A fortuna de Voigt, estimada em US$ 1,1 bilhão, é proveniente de sua participação acionária na WEG, gigante brasileira no setor de energia solar, motores elétricos e equipamentos industriais, fundada por seu avô.

Quem são as mulheres mais ricas do mundo atualmente?

Segundo a lista da Forbes de 2024, as mulheres mais ricas do mundo atualmente são:

Françoise Bettencourt Meyers: Herdeira da L’Oréal, a gigante francesa de cosméticos. Alice Walton: Herdeira do Walmart, a maior rede de supermercados do mundo. Julia Koch: Viúva de David Koch, um dos maiores acionistas da Koch Industries. Jacqueline Mars: Herdeira da Mars Incorporated, empresa americana de alimentos. MacKenzie Scott: Ex-esposa de Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Outras mulheres que figuram entre as mais ricas do mundo são:

Miriam Adelson : Viúva de Sheldon Adelson, magnata dos cassinos e resorts.

: Viúva de Sheldon Adelson, magnata dos cassinos e resorts. Abigail Johnson : CEO da Fidelity Investments, uma das maiores gestoras de ativos do mundo.

: CEO da Fidelity Investments, uma das maiores gestoras de ativos do mundo. Rafaela Aponte-Diamant: Co-fundadora da Mediterranean Shipping Company (MSC).

A lista de bilionários é dinâmica e pode sofrer alterações frequentes. Para informações mais atualizadas, você pode consultar o ranking em tempo real da Forbes ou outras fontes confiáveis de notícias financeiras.

A presença exclusiva de herdeiros na lista dos bilionários mais jovens em 2024 evidencia uma mudança significativa na dinâmica de geração de riqueza. A ascensão de Livia Voigt e outros jovens bilionários mostra como a transferência de riqueza entre gerações está moldando o futuro econômico.

Em um cenário onde a desigualdade econômica global se acentua, o desafio para jovens empreendedores se torna ainda maior, destacando a importância de políticas que incentivem a inovação e o acesso a recursos financeiros.