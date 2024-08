GRANDE herança de Jô deixou seus funcionários EMOCIONADOS e felizes

A herança deixada pelo humorista e apresentador Jô Soares trouxe uma grande surpresa e alegria para seus funcionários. Conhecido por sua generosidade e carinho, Jô, que faleceu em agosto de 2022, decidiu modificar seu testamento pouco antes de sua morte.

Sem herdeiros diretos, já que era filho único e solteiro, Jô Soares optou por dividir seu patrimônio entre seis pessoas, sendo quatro delas funcionários que estiveram ao seu lado por muitos anos.

Impressionante o que Jô Soares fez com sua herança em relação aos funcionários mais chegados; entenda o que aconteceu – Divulgação/ Rede Globo.

Distribuição da herança de Jô Soares

De acordo com o testamento, 10% do patrimônio de Jô Soares será dividido entre quatro funcionários de longa data: Antonio Roberto Colossi (3,6%), Marlucy de Oliveira Costa (3,2%), Marycleidy de Oliveira Costa (1,6%) e Sebastião Kassen Moreira dos Santos (1,6%).

Além disso, outros 10% irão para Claudia Colossi, empresária e amiga pessoal do apresentador, enquanto os 80% restantes ficarão com sua ex-mulher, Flavia Pedras Soares, com quem Jô foi casado por 15 anos.

Estimativas da fortuna de Jô Soares

Embora o valor exato do patrimônio de Jô Soares não tenha sido oficialmente divulgado, estimativas apontam que sua fortuna girava em torno de R$ 50 milhões. Essa quantia incluía:

Um apartamento duplex em Higienópolis, São Paulo, avaliado em aproximadamente R$ 12 milhões.

Uma vasta coleção de obras de arte, joias, relógios e outros objetos de valor.

Uma biblioteca pessoal com mais de 5 mil livros.

Esses valores são estimados e o patrimônio real de Jô Soares pode ser maior ou menor. Sua coleção de livros, em particular, era uma de suas maiores paixões, acumulada ao longo de muitos anos e representando um valor inestimável para o apresentador.

Quem são os funcionários beneficiados?

Sebastião Kassen Moreira dos Santos : Motorista de Jô Soares e também produtor em algumas de suas peças teatrais. Em sua autobiografia, Jô o descreve como seu “cúmplice”.

: Motorista de Jô Soares e também produtor em algumas de suas peças teatrais. Em sua autobiografia, Jô o descreve como seu “cúmplice”. Antonio Roberto Colossi : Diretor técnico e assistente de direção, participou da produção de diversas obras dirigidas por Jô, sendo uma peça-chave na carreira artística do apresentador.

: Diretor técnico e assistente de direção, participou da produção de diversas obras dirigidas por Jô, sendo uma peça-chave na carreira artística do apresentador. Marlucy de Oliveira Costa : Trabalhou como funcionária do lar de Jô por 17 anos. Além de sua função profissional, tornou-se uma aliada no cotidiano de Jô. Sua filha, Julinha, era tratada com muito carinho pelo apresentador.

: Trabalhou como funcionária do lar de Jô por 17 anos. Além de sua função profissional, tornou-se uma aliada no cotidiano de Jô. Sua filha, Julinha, era tratada com muito carinho pelo apresentador. Marycleidy de Oliveira Costa: Também uma funcionária de longa data, fez parte da intimidade do lar de Jô Soares, contribuindo significativamente para o bem-estar do apresentador.

A decisão de Jô Soares de dividir sua herança entre seus funcionários reflete sua gratidão e apreço por aqueles que estiveram ao seu lado ao longo dos anos. Esse gesto de consideração não é comum entre celebridades, destacando ainda mais a generosidade de Jô.

Ele fez questão de incluir essas pessoas no testamento, o que demonstra sua visão humanitária e seu carinho genuíno pelos que o cercavam.

Patrimônio além dos valores monetários

Além dos valores monetários e dos bens materiais, Jô Soares deixou um legado cultural e educacional. Sua biblioteca, com mais de cinco mil livros, será doada para uma instituição escolhida por sua ex-mulher, Flavia Pedras Soares. Essa doação perpetua o conhecimento e a erudição que Jô tanto prezava, garantindo que sua paixão pelos livros continue a inspirar futuras gerações.

A divisão da herança de Jô Soares não só garante a segurança financeira dos beneficiários, mas também destaca a importância dos laços de amizade e gratidão.

Este ato final de generosidade serve como um exemplo inspirador de como valorizar as pessoas que fazem parte de nossas vidas, independentemente de laços sanguíneos. Jô Soares, com sua imensa contribuição à cultura brasileira, deixa um legado não apenas artístico, mas também humano.

Sua atitude, tanto em vida quanto após a morte, ilustra a importância de reconhecer e valorizar aqueles que nos cercam. A herança de Jô Soares é um testemunho duradouro de sua generosidade e do impacto positivo que teve na vida das pessoas ao seu redor.