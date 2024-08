Se o seu CPF termina em 1, 8, 3, 7, 9, 4, 0, 6, 5 ou 2, é hora de COMEMORAR até R$ 1 MIL para sacar

Beneficiados pelo programa CPF na Nota podem resgatar valores acumulados. Saiba como consultar seus créditos e participar de sorteios com prêmios em dinheiro.

Hoje, dia 31 de julho, os participantes do programa CPF na Nota Fiscal poderão conferir se têm direito a receber até R$ 1 mil em créditos acumulados.

O valor exato dependerá dos créditos somados ao longo do período contabilizado pela Secretaria da Fazenda.

Para verificar esses créditos, os consumidores podem consultar as informações disponíveis online. Saiba mais nas linhas a seguir.

Participantes do CPF na Nota podem verificar hoje seus créditos acumulados. Aprenda a resgatar valores e conferir sua participação em sorteios de prêmios. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o programa CPF na Nota?

O programa CPF na Nota é uma iniciativa dos governos estaduais que incentiva os consumidores a pedirem a inclusão do CPF na nota fiscal em suas compras.

A cada compra com o CPF informado, o consumidor acumula créditos que podem ser revertidos em dinheiro.

Os créditos acumulados são calculados com base em um percentual do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pago, que pode chegar a até 30%.

Além disso, os participantes do programa também têm a chance de concorrer a sorteios mensais e anuais com prêmios em dinheiro.

Não deixe de conferir: Bolsa Família com NOVIDADES sobre o 13º salário; quem vai receber? Confira

Passo a passo para consultar os créditos e participar dos sorteios

Acesse o site ou aplicativo do programa CPF na Nota;

Faça login com seus dados;

Procure a seção “Saldo” para verificar os créditos acumulados;

Verifique a seção “Sorteios” para conferir os bilhetes gerados e os “Resultados” para ver os vencedores.

Os créditos acumulados podem ser resgatados diretamente pelo portal, na opção “Sacar”, onde o consumidor deve informar o número da sua conta corrente para receber o valor.

Quais são as vantagens de informar o CPF na Nota?

Os consumidores que participam do programa CPF na Nota não apenas têm a oportunidade de receber uma parte do imposto pago de volta, como também de concorrer a prêmios em dinheiro.

A devolução de até 30% do valor pago em ICMS é um dos principais atrativos, tornando o programa uma maneira eficaz de incentivar o consumo consciente e o pedido de notas fiscais.

Além disso, o programa promove uma maior transparência nas transações comerciais, combatendo a sonegação fiscal e aumentando a arrecadação do estado.

Com a inclusão do CPF na nota, cada consumidor ajuda a registrar a transação de forma oficial, o que contribui para a fiscalização tributária.

Como resgatar os créditos acumulados?

Para os consumidores que desejam resgatar os créditos acumulados, o processo é simples e pode ser feito totalmente online.

Após verificar o saldo disponível, basta acessar a opção “Sacar” no portal do programa, inserir os dados bancários e confirmar a transação. O valor será creditado diretamente na conta corrente indicada.

Esse programa não só proporciona benefícios diretos aos consumidores, como também colabora para a melhoria dos serviços públicos, uma vez que parte dos recursos arrecadados com o ICMS é destinada ao financiamento de saúde, educação e segurança pública.

Dicas para ter mais chances de ganhar os benefícios do programa

Sempre peça a inclusão do CPF na nota em todas as compras;

Acompanhe regularmente o saldo e os sorteios pelo portal ou aplicativo;

Verifique as regras específicas do programa em seu estado para entender como os créditos são acumulados e resgatados.

A participação ativa no programa CPF na Nota pode resultar em um retorno financeiro significativo ao longo do tempo, além de contribuir para a economia do estado e para a justiça fiscal.

Por isso, é importante que os consumidores fiquem atentos às datas de consulta e resgate dos créditos para não perderem os benefícios oferecidos.

Não deixe de conferir: Saque “SECRETO” + consignado? Caixa autoriza para CPF final 1, 4, 6, 8 e mais