WhatsApp testa novo recurso e CONFIRMA outras novidades também

WhatsApp testa novos filtros e efeitos para videochamadas. Veja o que vem por aí, incluindo um recurso de reação com duplo-clique em mensagens.

O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, continua inovando e testando novos recursos para melhorar a experiência do usuário.

Recentemente, a versão beta 2.24.16.7 do aplicativo, disponível para Android, revelou a inclusão de filtros e efeitos para chamadas de vídeo.

Basicamente, esses novos recursos, semelhantes aos encontrados no Facebook Messenger e Snapchat, permitem aos usuários aplicar filtros de realidade aumentada durante as videochamadas. Veja mais!

Novidades no WhatsApp incluem filtros para videochamadas e reação com duplo-clique. Atualizações prometem melhorar a experiência dos usuários no aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como selecionar os novos filtros de videochamadas no WhatsApp?

Os filtros e efeitos podem ser selecionados através de uma barra na parte inferior da tela, permitindo que os usuários alterem sua aparência em tempo real durante a chamada.

Além de filtros de realidade aumentada, o WhatsApp também está testando a capacidade de desfocar o fundo durante videochamadas.

A expectativa é que, uma vez aprovados, esses recursos sejam também implementados nas versões desktop do WhatsApp para Windows e Mac, facilitando a comunicação em ambientes corporativos.

WhatsApp testa reações com duplo-clique em mensagens

Outra novidade em desenvolvimento é a reação a mensagens com um duplo-clique. Essa funcionalidade permitirá que os usuários curtam uma mensagem com um simples toque duplo, semelhante ao recurso já presente no Instagram para curtir fotos e mensagens diretas. A

Atualmente, para reagir a uma mensagem no WhatsApp, é necessário pressioná-la e selecionar um emoji de reação.

Com a nova função, um duplo-clique aplicará automaticamente um “coração” na mensagem, agilizando o processo de interação.

Apesar de ainda estar em fase de desenvolvimento, a descoberta feita pelo site WABetaInfo indica que o recurso pode se tornar uma realidade no futuro.

A implementação desse recurso traz uma praticidade adicional ao uso do aplicativo, simplificando a forma como os usuários podem expressar suas reações às mensagens.

Contudo, ainda não há informações se será possível desativar essa funcionalidade ou alterar o emoji padrão associado ao duplo-clique, o que seria uma adição útil para evitar reações acidentais ao explorar o histórico de conversas.

Tradutor de mensagens também está em desenvolvimento

Além das melhorias nas videochamadas e nas reações às mensagens, o WhatsApp também está trabalhando em um tradutor de mensagens integrado.

O recurso, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento, visa facilitar a comunicação entre usuários de diferentes idiomas.

Utilizando a tecnologia de tradução da Meta, empresa controladora do WhatsApp, a ferramenta permitirá a tradução instantânea de mensagens, tornando as interações mais acessíveis e inclusivas.

Embora ainda não haja uma data de lançamento definida para esse recurso, ele promete melhorar significativamente a experiência de comunicação, especialmente em conversas internacionais.

