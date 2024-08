PIX por aproximação? Veja o que os bancos estão planejando lançar

Bancos lançam o PIX por aproximação, tornando os pagamentos mais rápidos e seguros. Saiba como funcionará essa nova funcionalidade e sua previsão de lançamento.

O PIX, método de pagamento instantâneo que se tornou o queridinho dos brasileiros, está prestes a receber uma atualização que promete tornar as transações ainda mais rápidas e convenientes.

Lançado nos últimos anos, o PIX já é amplamente utilizado por milhões de pessoas para realizar pagamentos e transferências de forma ágil.

Agora, os bancos estão introduzindo uma nova modalidade: o PIX por aproximação. Veja mais detalhes nas linhas abaixo.

PIX por aproximação promete facilitar pagamentos com mais agilidade e segurança. Conheça a novidade e quem poderá utilizá-la inicialmente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funcionará o PIX por aproximação?

A novidade, recentemente anunciada, traz uma forma revolucionária de realizar pagamentos utilizando o PIX.

A funcionalidade de aproximação, já conhecida em cartões de crédito e débito, agora será aplicada ao PIX, permitindo que os usuários realizem transações apenas aproximando o dispositivo da maquininha de pagamento.

Essa inovação foi lançada em parceria pelo Itaú Unibanco e a Rede, uma empresa que opera máquinas de cartões de crédito.

O processo é simples e eficiente. Para utilizar o PIX por aproximação, o consumidor não precisará abrir o aplicativo do banco.

Basta aproximar o celular da maquininha e, em cerca de seis segundos, a transação será concluída. Esse procedimento é comparável ao uso do cartão de crédito ou débito por aproximação, mas com a vantagem de ser um pagamento diretamente debitado da conta bancária, sem a necessidade de intermediários.

Segurança e conveniência

A segurança é um aspecto fundamental dessa nova funcionalidade. Todos os pagamentos via PIX por aproximação precisarão ser confirmados por senha ou biometria, garantindo que apenas o proprietário da conta possa autorizar a transação.

Além disso, o valor da compra será exibido na tela do celular do cliente antes da finalização, permitindo que o consumidor confirme o valor exato antes de concluir a compra. Isso evita surpresas desagradáveis e garante maior transparência no processo de pagamento.

Outra vantagem significativa dessa tecnologia é a redução do tempo gasto em cada transação. A expectativa é que o uso do PIX por aproximação diminua consideravelmente o tempo de pagamento, proporcionando uma experiência mais rápida e eficiente tanto para os consumidores quanto para os comerciantes.

Disponibilidade e expansão

Inicialmente, o PIX por aproximação estará disponível apenas para os clientes do Itaú e será limitado às maquininhas da Rede.

Todavia, há uma expectativa de que essa funcionalidade seja expandida para outras instituições financeiras e operadores de pagamento, permitindo que mais consumidores e comerciantes aproveitem essa inovação.

O lançamento oficial está previsto para outubro, e a tecnologia promete trazer uma nova dinâmica ao mercado de pagamentos no Brasil.

