Golpe do 0800 na área! Saiba como funciona e veja TRUQUES para se proteger

Golpistas usam números 0800 falsos para obter informações confidenciais. Veja como identificar essas fraudes e proteger seus dados financeiros de forma eficaz.

O número de golpes envolvendo falsas centrais de atendimento de bancos tem crescido no Brasil, especialmente o chamado “golpe do 0800” ou “golpe do falso funcionário”.

Em resumo, esse tipo de fraude é caracterizado por contatos feitos via ligação ou mensagem de texto, onde os criminosos se passam por representantes de instituições financeiras.

Na prática, eles solicitam a confirmação de uma suposta compra de alto valor, que a vítima não reconhece, gerando preocupação e o impulso de resolver o problema rapidamente. Veja mais!

O golpe do 0800 envolve falsas centrais de atendimento bancário. Entenda como os criminosos agem e aprenda truques para evitar cair nessa armadilha. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Golpe do 0800?

Os golpistas fornecem um número 0800, alegando ser uma central telefônica de um banco ou empresa de cartões de crédito. Esse número falso é utilizado para passar uma falsa sensação de segurança e credibilidade à vítima.

Quando a pessoa liga para o suposto atendimento, é informada de que a transação está em análise e ainda não aparece na fatura, criando um cenário fictício para enganar o cliente.

Durante a ligação, os criminosos solicitam dados sensíveis, como senhas e números de cartões, alegando ser necessário para cancelar a transação suspeita.

Em alguns casos, podem até pedir que a vítima não acesse o aplicativo do banco por alguns dias, dificultando a identificação da fraude e o estorno do valor roubado.

Acompanhe: Nubank cobrando mensalidade? Clientes se assustam com o valor MENSAL de R$ 34,90

Como identificar e evitar o Golpe do 0800?

Desconfie sempre de ligações ou mensagens não solicitadas, mesmo que pareçam legítimas.

Se receber um contato desse tipo, a recomendação é desligar imediatamente e entrar em contato diretamente com o número oficial da instituição financeira ou com o gerente de sua conta.

Nunca forneça informações pessoais ou financeiras sem antes verificar a autenticidade do contato.

Verifique a origem do contato : utilize os canais oficiais para verificar qualquer informação. Nunca siga instruções recebidas por meio de ligações ou mensagens não verificadas.

: utilize os canais oficiais para verificar qualquer informação. Nunca siga instruções recebidas por meio de ligações ou mensagens não verificadas. Mantenha a calma : os golpistas usam o medo e a urgência para pressionar as vítimas a agir rapidamente. Respire fundo e avalie a situação com cautela.

: os golpistas usam o medo e a urgência para pressionar as vítimas a agir rapidamente. Respire fundo e avalie a situação com cautela. Não clique em links suspeitos : evite clicar em links enviados por números desconhecidos ou que parecem suspeitos. Mesmo que a mensagem pareça autêntica, sempre acesse diretamente o site oficial da instituição.

: evite clicar em links enviados por números desconhecidos ou que parecem suspeitos. Mesmo que a mensagem pareça autêntica, sempre acesse diretamente o site oficial da instituição. Proteja seus dados : nunca compartilhe senhas, números de cartões ou outras informações confidenciais. As instituições financeiras nunca pedem esses dados por telefone ou mensagem.

: nunca compartilhe senhas, números de cartões ou outras informações confidenciais. As instituições financeiras nunca pedem esses dados por telefone ou mensagem. Atualize suas informações de contato: certifique-se de que o banco ou instituição financeira possui suas informações de contato atualizadas. Isso ajuda a garantir que você receba comunicações oficiais e legítimas.

Dicas para maior segurança

Além das medidas de prevenção mencionadas, é importante adotar práticas que aumentem a segurança de seus dados financeiros e pessoais.

O uso de senhas fortes e únicas para diferentes contas é essencial para proteger suas informações. Senhas complexas, que combinam letras, números e símbolos, são mais difíceis de serem descobertas.

Habilite a autenticação de dois fatores sempre que possível. Essa camada adicional de segurança exige que você confirme sua identidade através de outro dispositivo ou método, tornando mais difícil para os golpistas acessarem suas contas.

Também é aconselhável revisar regularmente suas transações bancárias e faturas de cartão de crédito. Monitorar sua conta pode ajudar a detectar qualquer atividade suspeita rapidamente, permitindo que você tome medidas para proteger seus ativos.

Em caso de qualquer irregularidade, entre em contato imediatamente com o banco para bloquear o cartão ou a conta e evitar maiores prejuízos.

Por fim, informe-se e mantenha-se atualizado sobre as formas mais comuns de golpes financeiros. A educação e a conscientização são as melhores defesas contra fraudes.

Acompanhe: Milionários! Top 20 atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Paris 2024