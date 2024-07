Em agosto, inscritos no CadÚnico receberão botijões 100% de GRAÇA; veja

Beneficiários do CadÚnico recebem botijões de gás grátis em agosto. Veja os critérios para receber e como verificar sua elegibilidade.

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) anunciou uma importante atualização para beneficiar ainda mais as famílias inscritas.

Em agosto, será disponibilizado um botijão de gás gratuito para muitas famílias, visando aliviar o impacto financeiro do custo do gás de cozinha.

A iniciativa se integra ao programa existente do Vale Gás, que já oferece um subsídio de R$ 102 a cada dois meses para a compra de gás de cozinha aos beneficiários do Bolsa Família.

Agora, com o botijão gratuito, o governo federal expande o suporte às famílias em situação de maior necessidade, garantindo acesso a um item essencial.

CadÚnico distribui botijões de gás gratuitos para famílias inscritas. Saiba quem tem direito e o calendário de pagamento dos benefícios. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Afinal, quem tem direito ao botijão de gás grátis?

Para ser elegível ao benefício do botijão de gás gratuito, os interessados devem atender a alguns critérios específicos:

Renda : a família deve ter uma renda mensal inferior a meio salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.412.

: a família deve ter uma renda mensal inferior a meio salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.412. Cadastro no CadÚnico : é imprescindível estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais.

: é imprescindível estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. Atualização de Cadastro : manter o cadastro atualizado é fundamental, especialmente em caso de mudanças na estrutura familiar ou quando solicitado pelas autoridades competentes.

: manter o cadastro atualizado é fundamental, especialmente em caso de mudanças na estrutura familiar ou quando solicitado pelas autoridades competentes. Prioridade: famílias com maior número de membros, menor renda per capita e que já são beneficiárias do Bolsa Família têm prioridade na distribuição.

Como verificar a elegibilidade para o botijão de gás?

Os beneficiários podem confirmar se têm direito ao botijão de gás gratuito utilizando várias opções:

App Bolsa Família : disponível para Android e iOS, onde é possível fazer login com o CPF e verificar as informações.

: disponível para Android e iOS, onde é possível fazer login com o CPF e verificar as informações. App Caixa Tem : também disponível para Android e iOS, basta selecionar “Bolsa Família” e depois “Consultar saldo”.

: também disponível para Android e iOS, basta selecionar “Bolsa Família” e depois “Consultar saldo”. Telefone : é possível ligar para a Caixa Econômica Federal pelo número 111, fornecendo o CPF para obter informações.

: é possível ligar para a Caixa Econômica Federal pelo número 111, fornecendo o CPF para obter informações. Ministério do Desenvolvimento Social (MDS): outra opção é ligar para o número 121 e informar o CPF para verificar a elegibilidade.

Outros benefícios para agosto

Além do botijão de gás gratuito, os beneficiários do Bolsa Família receberão valores adicionais em agosto, que incluem:

Valor Base : R$ 600,00 para todas as famílias inscritas.

: R$ 600,00 para todas as famílias inscritas. Filhos de 0 a 6 anos : Um adicional de R$ 150,00 por criança nessa faixa etária.

: Um adicional de R$ 150,00 por criança nessa faixa etária. Filhos de 7 a 18 anos : Um valor extra de R$ 50,00 por criança ou adolescente.

: Um valor extra de R$ 50,00 por criança ou adolescente. Mulher Gestante: Um auxílio de R$ 50,00 para cada mulher grávida no núcleo familiar.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família, incluindo os valores adicionais e o botijão de gás gratuito, seguirão o calendário abaixo, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1 : 19 de agosto

: 19 de agosto NIS final 2 : 20 de agosto

: 20 de agosto NIS final 3 : 21 de agosto

: 21 de agosto NIS final 4 : 22 de agosto

: 22 de agosto NIS final 5 : 23 de agosto

: 23 de agosto NIS final 6 : 26 de agosto

: 26 de agosto NIS final 7 : 27 de agosto

: 27 de agosto NIS final 8 : 28 de agosto

: 28 de agosto NIS final 9 : 29 de agosto

: 29 de agosto NIS final 0: 30 de agosto

