É grana que falta? Concurso com 900 vagas e salários ACIMA de R$ 20 MIL é lançado

O BNDES abre concurso com 900 vagas e salários de até R$ 20.900,00. Inscrições abertas até 19 de agosto para diversas áreas.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a abertura de um concurso público, oferecendo 900 vagas para cargos de nível superior.

Destas, 150 são para preenchimento imediato e 750 para formação de cadastro de reserva. As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 26 de julho e se encerrarão às 23h59 do dia 19 de agosto.

Os interessados devem se inscrever através do site da Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso. Mais detalhes estão descritos logo abaixo.

Quais são os cargos disponíveis no Concurso BNDES 2024?

O processo seletivo oferece oportunidades em diversas áreas, incluindo:

Administração;

Análise de sistemas (com especializações em cibersegurança, desenvolvimento e suporte);

Arquitetura/urbanismo;

Arquivologia digital;

Ciências contábeis;

Ciência de dados;

Comunicação social;

Direito;

Economia;

Engenharia; e

Psicologia organizacional.

Cada área exige formação específica, exceto para ciência de dados, que aceita graduados em qualquer curso superior.

Para algumas áreas, como administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional, é necessário possuir registro no respectivo conselho ou ordem profissional.

O salário inicial é bastante atrativo, começando em R$ 20.900,00 para uma jornada de 35 horas semanais.

Para onde são as vagas?

Os aprovados no concurso terão direito a diversos benefícios, incluindo assistência à saúde, assistência educacional (com auxílio-babá, creche, e auxílio para ensinos fundamental e médio) e plano de previdência complementar.

As vagas são principalmente para o escritório do BNDES no Rio de Janeiro, mas há possibilidade de deslocamento para outras cidades onde o banco atua, como Brasília, São Paulo e Recife.

Importante dizer ainda que o BNDES demonstra um compromisso com a inclusão social ao reservar 30% das vagas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência (PcD).

Candidatos que optarem pelas vagas reservadas a negros passarão por um procedimento de heteroidentificação para confirmar a autodeclaração. Já os candidatos com deficiência precisarão apresentar um atestado médico, laudo ou relatório que comprove a condição declarada.

Quanto custa a inscrição? E quando serão as provas?

A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 110,00, um valor acessível considerando o retorno financeiro e os benefícios que o cargo oferece.

As provas serão aplicadas no dia 13 de outubro em todas as capitais brasileiras. O exame será dividido em duas partes: uma prova objetiva no período da manhã, com duração de quatro horas, e uma prova discursiva à tarde, também com quatro horas de duração.

Essas avaliações abrangem conhecimentos gerais e específicos, conforme o cargo escolhido, e são fundamentais para a classificação dos candidatos.

