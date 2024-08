Caixa + MEI! Banco lança iniciativa que pode render R$ 10 MIL para a classe; veja como aproveitar

Caixa lança pacote digital para MEIs com crédito de até R$ 10 mil. Acesse serviços e produtos através do Caixa Tem, sem complicação.

A Caixa Econômica Federal anunciou um novo pacote de serviços digitais voltado para microempreendedores individuais (MEI), oferecendo uma série de produtos e facilidades.

A partir desta terça-feira (30), os MEIs podem acessar serviços 100% digitais, com o objetivo de promover a inclusão digital e reduzir custos, incentivando a geração de empregos.

Resumindo, essa iniciativa é uma resposta às necessidades crescentes dos microempreendedores por soluções financeiras acessíveis e eficientes.

MEIs podem acessar serviços digitais e crédito de até R$ 10 mil na Caixa. Pacote inclui seguros e ferramentas de pagamento, disponíveis pelo Caixa Tem. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar a linha de crédito da Caixa para quem é MEI?

Um dos destaques do pacote é a linha de crédito GiroCaixa Fácil, que oferece empréstimos de até R$ 10 mil, dependendo da análise de crédito realizada pelo banco.

A princípio, o prazo para pagamento pode se estender até 24 meses, com uma taxa de juros de 4,01% ao mês.

Essa linha de crédito visa proporcionar capital de giro para os microempreendedores, auxiliando no fluxo de caixa e na expansão dos negócios.

Para facilitar as transações, a Caixa introduziu a ferramenta Azulzinha, que transforma o celular do cliente em uma maquininha de cartões.

Com essa tecnologia, os MEIs podem aceitar pagamentos de qualquer lugar, incluindo opções de pagamento por aproximação, sem custos de aluguel da maquininha.

Isso representa uma grande vantagem para os pequenos negócios, que podem ampliar suas formas de recebimento sem incorrer em despesas adicionais.

Seguros e assistências diversas

Além do crédito e das facilidades de pagamento, o pacote digital inclui um seguro de proteção para acidentes pessoais, destinado a microempreendedores com idades entre 18 e 80 anos.

O seguro cobre eventos como morte acidental, internação e invalidez por acidente, além de incapacidade temporária por acidente ou doença.

Essa proteção é importante para garantir a segurança e a tranquilidade dos empreendedores, oferecendo suporte financeiro em momentos críticos.

O pacote também abrange uma variedade de assistências, como reparo de equipamentos, consultas por videochamadas (telemedicina), orientações sobre boas práticas ambientais para o negócio, e suporte para casa, carro e motos.

Adicionalmente, inclui assistência funeral para o segurado e sua família, contemplando cônjuge e filhos.

Como acessar os serviços?

A adesão ao pacote de serviços é simples e pode ser realizada através do aplicativo Caixa Tem, uma plataforma já conhecida dos clientes da Caixa.

Para acessar os serviços, o cliente precisa apenas do CNPJ e do Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI) da empresa.

Não é necessário o upload de documentos adicionais, facilitando o processo de adesão e utilização dos serviços.

Enfim, essa iniciativa da Caixa busca não apenas facilitar o acesso ao crédito e a serviços financeiros, mas também oferecer uma gama de produtos que protejam e apoiem os microempreendedores em suas jornadas.

