Bolsa Família com NOVIDADES sobre o 13º salário; quem vai receber? Confira

Beneficiários do Bolsa Família receberão um 13º salário em agosto. Confira quem tem direito e as datas de pagamento do benefício.

O governo anunciou a inclusão de um 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família, oferecendo um suporte financeiro adicional de R$ 150.

O pagamento deste benefício será realizado em agosto, de acordo com o cronograma do programa federal, vinculado ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Mais detalhes sobre esta iniciativa que busca auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica você confere logo abaixo. Acompanhe!

Governo anuncia 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. Veja como funciona o pagamento adicional e quem será contemplado. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao 13º do Bolsa Família em 2024?

Para receber o 13º salário, é necessário que as famílias tenham sido beneficiárias do Bolsa Família por pelo menos seis meses ao longo do ano de 2023.

Esses meses não precisam ser consecutivos, permitindo que um maior número de famílias tenha acesso ao benefício.

Esta medida, anunciada pelo governo do estado de Pernambuco, é projetada para atingir aproximadamente 909.893 beneficiários.

Os beneficiários não precisam realizar nenhum cadastro adicional para receber o 13º salário. O valor será automaticamente disponibilizado para todos aqueles que estiverem devidamente cadastrados e atualizados no programa Bolsa Família.

Os locais de saque são os mesmos utilizados para o recebimento dos benefícios regulares, incluindo agências da Caixa Econômica Federal, postos de atendimento bancário, lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Quando cai o 13º salário do Bolsa Família?

O pagamento do 13º salário seguirá o cronograma estabelecido pelo programa Bolsa Família, com as datas definidas pelo último dígito do NIS. As datas de pagamento são:

NIS final 1 : 19 de agosto

: 19 de agosto NIS final 2 : 20 de agosto

: 20 de agosto NIS final 3 : 21 de agosto

: 21 de agosto NIS final 4 : 22 de agosto

: 22 de agosto NIS final 5 : 23 de agosto

: 23 de agosto NIS final 6 : 24 de agosto

: 24 de agosto NIS final 7 : 27 de agosto

: 27 de agosto NIS final 8 : 28 de agosto

: 28 de agosto NIS final 9 : 29 de agosto

: 29 de agosto NIS final 0: 30 de agosto

Existem outros benefícios do Bolsa Família, além do 13º salário?

Sim! Além do 13º salário, o programa Bolsa Família oferece uma série de benefícios para garantir uma renda mínima e promover o bem-estar das famílias:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : Proporciona um valor de R$ 142 por pessoa, destinado a cobrir necessidades básicas.

: Proporciona um valor de R$ 142 por pessoa, destinado a cobrir necessidades básicas. Benefício Complementar (BCO) : Garante que a soma dos benefícios atinja pelo menos R$ 600 por família.

: Garante que a soma dos benefícios atinja pelo menos R$ 600 por família. Benefício Primeira Infância (BPI) : Um adicional de R$ 150 para cada criança com menos de sete anos.

: Um adicional de R$ 150 para cada criança com menos de sete anos. Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 adicionais para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

: R$ 50 adicionais para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : Um adicional de R$ 50 para crianças até sete meses.

: Um adicional de R$ 50 para crianças até sete meses. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Assegura que os beneficiários não recebam menos do que recebiam no programa Auxílio Brasil, até maio de 2025.

Enfim, para mais informações sobre o 13º salário do Bolsa Família e outros benefícios, os beneficiários podem acessar os canais oficiais do governo de Pernambuco ou visitar os centros de atendimento.

