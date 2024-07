Cuidado! Perigos são encontrados no WhatsApp e usuários são alertados

WhatsApp atrai usuários com funções extras, mas esconde riscos. Saiba por que essa versão não oficial pode comprometer sua segurança e privacidade.

O WhatsApp é, sem sombra de dúvidas, o aplicativo de mensagens mais popular do mundo, com mais de 1,2 bilhão de usuários.

Sua facilidade de comunicação é incomparável, mas uma versão não oficial, o WhatsApp GB, tem ganhado destaque no Brasil, gerando preocupação entre especialistas em tecnologia devido aos riscos associados.

Esta versão pirata adiciona funcionalidades que não estão disponíveis na versão oficial, tornando-se uma escolha tentadora para muitos usuários que buscam personalizações extras.

O WhatsApp oferece personalizações, mas a que custo? Entenda os perigos de usar esta versão pirata e como isso afeta seus dados pessoais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Você sabe o que é o WhatsApp GB?

De maneira breve e resumida, o WhatsApp GB nada mais é do que uma versão modificada do aplicativo oficial, desenvolvida a partir do código-fonte do WhatsApp.

Grupos de programadores fazem modificações, conhecidas como “mods”, para adicionar novas funcionalidades.

Esses aplicativos podem ser baixados apenas de sites não oficiais, como blogs ou fóruns, o que já é um indicativo de risco.

Não estando disponíveis na Google Play Store, esses aplicativos carecem de garantias de segurança e confiabilidade.

Wellington Silva, gerente de segurança da informação, alerta que esses mods oferecem personalizações mas, em troca, colocam os usuários em risco significativo.

Quais são os riscos de usar o WhatsApp GB?

Embora o WhatsApp GB ofereça recursos extras, ele exige acesso completo aos arquivos do celular, incluindo fotos, vídeos e outros dados armazenados.

Isso significa que os desenvolvedores desconhecidos podem acessar essas informações, sem qualquer proteção garantida.

Silva enfatiza que “não existe almoço grátis e a sua privacidade está em jogo quando você utiliza aplicativos não homologados pela Play Store”.

Além disso, o uso de versões não oficiais pode abrir vulnerabilidades de segurança no dispositivo, expondo os usuários a riscos de roubo de informações sensíveis, como senhas e dados pessoais.

Outro risco grave é a possibilidade de o celular ser utilizado para a mineração de criptomoedas sem o conhecimento do usuário.

Essa prática, conhecida como cryptojacking, utiliza o poder de processamento do dispositivo para gerar moedas digitais para hackers.

Isso pode reduzir significativamente o desempenho do aparelho e aumentar o consumo de dados móveis, prejudicando o usuário.

O uso do WhatsApp GB também pode resultar em consequências graves para os usuários.

O WhatsApp oficial não valida as medidas de segurança desses aplicativos modificados e, além disso, quem utiliza essas versões pode ser banido permanentemente do serviço oficial.

A empresa declarou que o uso de aplicativos piratas viola seus termos de serviço, e tais ações podem levar ao banimento da conta.

Em comunicado, o WhatsApp reafirmou que somente a versão oficial oferece garantias de segurança e privacidade.

