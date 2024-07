É MUITA GRANA! Veja quanto recebem os atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Paris 2024

Atletas das Olimpíadas de Paris 2024 surpreendem com rendimentos astronômicos. Veja quem lidera a lista dos mais bem pagos e o que isso revela.

As Olimpíadas de Paris 2024 não só atraem atenções pela excelência esportiva, mas também pelas cifras astronômicas envolvendo os atletas.

Este evento mundial é uma oportunidade não apenas para competir, mas também para os atletas maximizarem suas receitas através de patrocínios e endossos.

Embora a NBA seja conhecida por seus altos salários, a lista dos atletas mais bem pagos desta edição inclui surpresas de outras modalidades. Confira!

Confira os atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Paris 2024.

Quais são os atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Paris 2024?

A lista dos 20 atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Paris 2024 é uma amostra da diversidade e globalização do esporte.

O ranking destaca não apenas jogadores de basquete, mas também atletas de golfe e tênis, refletindo a popularidade crescente e o valor comercial desses esportes.

Nome do Atleta Esporte País Faturamento Médio Anual (US$) Jon Rahm Golfe Espanha 210 mi LeBron James Basquete Estados Unidos 127.7 mi Stephen Curry Basquete Estados Unidos 101.9 mi Giannis Antetokounmpo Basquete Grécia 100.8 mi Kevin Durant Basquete Estados Unidos 89.7 mi Rory McIlroy Golfe Irlanda 77.9 mi Scottie Scheffler Golfe Estados Unidos 62.6 mi Joel Embiid Basquete Estados Unidos 57.7 mi Nikola Jokic Basquete Sérvia 54.7 mi Devin Booker Basquete Estados Unidos 48.1 mi Anthony Davis Basquete Estados Unidos 46.7 mi Viktor Hovland Golfe Noruega 45.9 mi Carlos Alcaraz Tênis Espanha 45 mi Jayson Tatum Basquete Estados Unidos 43.5 mi Rudy Gobert Basquete França 42.7 mi Jamal Murray Basquete Canadá 42.4 mi Jrue Holiday Basquete Estados Unidos 41.4 mi Novak Djokovic Tênis Sérvia 38.7 mi Xander Schauffele Golfe Estados Unidos 36.2 mi Shai Gilgeous-Alexander Basquete Canadá 36 mi

Surpresas no topo da lista

Contra todas as expectativas, o líder desta lista não é um jogador da NBA, mas sim o golfista Jon Rahm, com um impressionante faturamento de US$ 210 milhões anuais.

Ademais, vale dizer que os rendimentos dos atletas durante as Olimpíadas são amplamente influenciados pelos contratos de patrocínio e endossos, que geralmente superam os ganhos diretos de prêmios ou salários.

Marcas de diversos setores, incluindo vestuário, tecnologia e produtos de consumo, aproveitam a visibilidade global dos Jogos para associar seus nomes aos dos atletas de destaque.

Visibilidade global: a exposição durante os Jogos Olímpicos permite que atletas de várias modalidades ganhem visibilidade, aumentando o interesse de patrocinadores.

a exposição durante os Jogos Olímpicos permite que atletas de várias modalidades ganhem visibilidade, aumentando o interesse de patrocinadores. Diversificação de patrocínios: atletas de esportes menos tradicionais têm a oportunidade de diversificar suas fontes de renda através de contratos com uma variedade de marcas.

atletas de esportes menos tradicionais têm a oportunidade de diversificar suas fontes de renda através de contratos com uma variedade de marcas. Popularidade crescente: o crescimento da popularidade de esportes como golfe e tênis se reflete nas oportunidades financeiras para seus atletas.

Os Jogos Olímpicos não apenas proporcionam ganhos financeiros imediatos, mas também têm um impacto a longo prazo nas carreiras dos atletas.

A exposição mediática global pode transformar esportistas relativamente desconhecidos em estrelas internacionais, abrindo portas para novos patrocínios e contratos a longo prazo.

