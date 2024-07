Nubank cobrando mensalidade? Clientes se assustam com o valor MENSAL de R$ 34,90

Nubank encerrará a parceria com o Rappi Pro em dezembro. Saiba como isso impacta usuários do cartão Ultravioleta e quais as próximas novidades.

O Nubank comunicou recentemente que a parceria com o Rappi Pro, que oferece benefícios exclusivos aos portadores do cartão Ultravioleta, será encerrada em 31 de dezembro de 2024.

Essa mudança afetará diretamente os clientes que atualmente aproveitam uma assinatura gratuita do serviço, que antes era conhecido como Rappi Prime.

Até o final do ano, os usuários poderão continuar utilizando os benefícios de entregas gratuitas e descontos em diversos estabelecimentos, mas precisarão cancelar a assinatura antes do término do período gratuito para evitar cobranças. Veja mais detalhes a seguir.

Como cancelar a assinatura do Rappi Pro?

Para evitar a cobrança automática de R$34,90 por mês após o período gratuito, os usuários precisam tomar algumas medidas simples.

Primeiro, devem abrir o aplicativo da Rappi e acessar a área de gerenciamento do Rappi Pro. Lá, é possível verificar a data de expiração da gratuidade.

É importante realizar o cancelamento antes dessa data para evitar a cobrança automática. Para isso, o usuário deve clicar em “Precisa de ajuda?” e selecionar a opção “Cancelar sua assinatura”.

Por outro lado, Nubank traz boas NOVIDADES

Apesar do encerramento da parceria com o Rappi Pro, o Nubank está trabalhando para trazer novas oportunidades e serviços para seus clientes.

A instituição financeira anunciou que está explorando novas alternativas para enriquecer a experiência dos usuários.

Entre as novidades previstas, estão a assinatura Max e parcerias globais, incluindo uma colaboração com a Wise, que facilitará transações internacionais.

Os clientes do cartão Ultravioleta ainda podem contar com outros benefícios significativos, mesmo sem a parceria com o Rappi Pro.

O cartão oferece isenção de anuidade para aqueles que possuem gastos mensais acima de R$ 5 mil ou investimentos de pelo menos R$ 50 mil.

Para quem não atinge esses requisitos, a mensalidade é de R$49. Além disso, o Ultravioleta oferece cashback de 1% sobre todas as compras, que é automaticamente investido, proporcionando um rendimento acima da poupança.

Qual o motivo do fim da parceria entre Nubank e Rappi Pro?

O Nubank não detalhou os motivos exatos para o término da parceria com o Rappi Pro, mas assegurou que está comprometido em continuar oferecendo uma experiência de alta qualidade para seus clientes.

A instituição está em constante busca por novas parcerias e serviços que possam agregar valor ao portfólio oferecido.

A introdução de novas funcionalidades, como a assinatura Max, promete trazer ainda mais vantagens exclusivas aos usuários.

Essa reestruturação de parcerias e benefícios é parte da estratégia do Nubank para manter-se competitivo e inovador no mercado financeiro.

Os clientes são incentivados a ficar atentos às próximas novidades, que prometem otimizar ainda mais a experiência com o banco digital.

