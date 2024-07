Moeda das Olimpíadas chega a valer 500x; conheça e ganhe dinheiro com isso

Moedas das Olimpíadas podem valer muito mais do que o valor de face. Entenda quais exemplares estão se tornando raridades.

Algumas moedas podem se tornar verdadeiras relíquias, alcançando valores muito acima do seu valor de face devido à raridade e demanda por colecionadores.

Um exemplo recente é uma série limitada de moedas prateadas de 50 centavos, lançada antes das Olimpíadas de Londres, em 2012.

Embora essas moedas tenham sido originalmente produzidas para o grande público em 2011, uma versão especial foi cunhada dois anos antes, em 2009, tornando-se extremamente cobiçada por entusiastas da numismática. Confira!

Qual é a moeda que pode render 500x o seu valor?

As moedas comemorativas são uma forma popular de celebrar eventos significativos, como as Olimpíadas.

Além de servirem como lembranças especiais, algumas dessas moedas se valorizam significativamente com o tempo, especialmente quando são produzidas em séries limitadas.

No caso das moedas de 50 centavos das Olimpíadas de Londres, as edições de 2009 se destacam. Essas moedas, que homenageiam o atletismo, foram emitidas em quantidade limitada e agora podem valer até R$ 1.865, o que representa mais de 500 vezes o valor original de face.

Essa valorização se deve à escassez e ao interesse de colecionadores que buscam peças únicas para suas coleções.

Encontrar uma dessas moedas pode ser uma verdadeira sorte, como afirmou um autor de um canal no TikTok dedicado à busca por moedas e notas raras.

Moedas das Olimpíadas do Brasil ainda valem alguma coisa?

Sim! Aliás, um bom exemplo de moedas que se valorizaram são as comemorativas das Olimpíadas do Brasil, em 2016.

O Banco Central lançou 16 moedas de R$ 1 para celebrar o evento, e uma delas, que homenageia o rugby, ganhou destaque devido a um erro na cunhagem.

Essa moeda específica pode ser vendida por até R$ 250, e com as duas variações existentes, é possível que um colecionador pague até R$ 500 por ambas.

Conheça moedas de R$ 1 que podem valer até R$ 30 MIL

Além das moedas de 50 centavos e R$ 1 das Olimpíadas, outra série de moedas brasileiras atrai a atenção dos colecionadores: a moeda de R$ 1 do bem-te-vi.

Lançada para comemorar o 25º aniversário do Plano Real, essa moeda apresenta o pássaro bem-te-vi no verso e é altamente valorizada no mercado de colecionadores.

Produzida entre 1994 e 2019, esta moeda é excepcional não apenas por sua estética, mas também pela quantidade limitada de unidades produzidas. No mercado de colecionadores, ela pode alcançar valores superiores a R$ 30 mil.

Enfim, com a crescente digitalização dos meios de pagamento, o uso de dinheiro físico está em declínio. No entanto, para os colecionadores, moedas e cédulas antigas são mais do que simples meios de troca; elas representam uma oportunidade de investimento e preservação histórica.

A numismática, que é o estudo e a coleção de moedas e cédulas, tem atraído cada vez mais entusiastas que veem nessas peças uma forma de conexão com o passado e uma possibilidade de lucro significativo. Portanto, aproveite!

