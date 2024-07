MUDOU! Carteira de identidade é ATUALIZADA e brasileiros precisam conhecer as novas regras

Mudanças no agendamento da nova Carteira de Identidade Nacional facilitam o processo. Veja como garantir seu documento com as novas regras.

O processo de agendamento para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional passou por mudanças significativas, tornando-se mais acessível e padronizado em todo o país.

As senhas para o atendimento serão disponibilizadas diariamente a partir das 9h, e é importante que os cidadãos estejam atentos às novas regras para não perderem a oportunidade de obter o novo documento.

A emissão já está disponível em quase todos os estados brasileiros, com exceção de Roraima e Amapá, onde o processo ainda não começou. Confira, a seguir, mais informações sobre o documento.

O agendamento para a nova Carteira de Identidade Nacional tem novas regras.

Vai emitir a nova Carteira de Identidade? Agende!

Com o objetivo de facilitar o acesso ao novo documento, o agendamento para a emissão da Carteira de Identidade Nacional agora pode ser feito independentemente do estado de residência.

Isso significa que o cidadão pode solicitar o documento em qualquer unidade de atendimento do país, desde que apresente os documentos necessários.

O agendamento, que antes era feito para o dia útil seguinte, agora pode ser realizado por meio de um novo site, acessível pelo Portal da Cidadania.

Este portal centraliza o serviço e permite que os usuários escolham o local e o horário mais convenientes para o atendimento.

Como realizar o agendamento?

Para agendar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, o cidadão deve seguir os seguintes passos:

Acesse o Portal da Cidadania.

Faça o login ou crie uma conta nova.

Preencha os dados pessoais solicitados.

Escolha o local e o horário do atendimento desejado.

Conclua o agendamento e guarde a confirmação.

Além do agendamento online, é possível realizar o procedimento pessoalmente ou por telefone. Na Casa da Cidadania de Jaguaribe, por exemplo, o agendamento pode ser feito pelo número (83) 3218-4473.

O atendimento é prioritário para idosos e pessoas com deficiência (PCDs). No Espaço Cultural, através do Programa Cidadão, localizado na rua Abdias Gomes de Almeida, 800 – Tambauzinho, João Pessoa, o atendimento é realizado por ordem de chegada.

Quais são as vantagens da nova Carteira de Identidade Nacional?

A nova Carteira de Identidade Nacional oferece várias vantagens, incluindo a gratuidade na emissão da primeira via.

O documento incorpora diversos elementos de segurança e adota o CPF como o número único de identificação nacional, aposentando o tradicional número do RG.

Atualmente, a emissão do novo documento está sendo realizada em João Pessoa e outras cidades como Bayeux, Campina Grande, Guarabira e Santa Rita.

A população tem até 2032 para realizar a troca do documento de identidade atual pelo novo modelo, o que proporciona um prazo confortável para que todos possam se adequar.

Quais são os documentos necessários para o agendamento?

Para agendar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, é necessário ter em mãos alguns documentos básicos: CPF, comprovante de residência e o antigo RG (caso esteja fazendo a atualização). Esses documentos deverão ser apresentados no ato do atendimento para a validação dos dados.

É essencial que os cidadãos aproveitem as facilidades oferecidas pelo novo sistema de agendamento e emissão da Carteira de Identidade Nacional, garantindo assim a obtenção do documento com praticidade e segurança.

