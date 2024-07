R$ 102 na conta! Garanta um AUXÍLIO EXTRA em agosto sem burocracia

Governo divulga o calendário de pagamento do Auxílio extra de agosto. Confira as datas de acordo com o NIS e quem tem direito ao benefício.

O Governo Federal anunciou o calendário de pagamento do Auxílio Gás para o mês de agosto, oferecendo um alívio financeiro de R$ 102 para as famílias beneficiárias.

O benefício é pago bimestralmente e segue o cronograma estabelecido pelo Bolsa Família, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

A distribuição dos valores é feita através do aplicativo Caixa Tem, facilitando o acesso dos beneficiários ao auxílio. Mais informações você acompanha com a gente a seguir.

Calendário do Auxílio Gás para agosto

Os pagamentos serão realizados ao longo do mês de agosto, conforme o seguinte calendário:

NIS final 1: 19 de agosto

19 de agosto NIS final 2: 20 de agosto

20 de agosto NIS final 3: 21 de agosto

21 de agosto NIS final 4: 22 de agosto

22 de agosto NIS final 5: 23 de agosto

23 de agosto NIS final 6: 26 de agosto

26 de agosto NIS final 7: 27 de agosto

27 de agosto NIS final 8: 28 de agosto

28 de agosto NIS final 9: 29 de agosto

29 de agosto NIS final 0: 30 de agosto

É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas específicas de pagamento, para evitar qualquer atraso ou complicação na obtenção do benefício.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é destinado às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Para ser elegível ao benefício, é necessário cumprir os seguintes critérios:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico): Este é o registro oficial que contém informações sobre famílias de baixa renda no Brasil.

Este é o registro oficial que contém informações sobre famílias de baixa renda no Brasil. Renda familiar: A renda mensal per capita da família deve ser de até meio salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 606, ou a renda familiar total deve ser de até três salários mínimos.

A renda mensal per capita da família deve ser de até meio salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 606, ou a renda familiar total deve ser de até três salários mínimos. Benefício de Prestação Continuada (BPC): Famílias com pelo menos um membro que receba o BPC também são elegíveis.

Além desses critérios básicos, o programa dá prioridade a famílias com a menor renda per capita, maior número de membros e que tenham atualizado suas informações no CadÚnico nos últimos dois anos.

A participação no programa Auxílio Brasil também é um fator de priorização, garantindo que as famílias em situação de maior necessidade sejam atendidas primeiramente.

Para mais informações ou dúvidas sobre o recebimento do Auxílio Gás, os beneficiários podem acessar o aplicativo Caixa Tem ou entrar em contato com os canais oficiais de atendimento do governo.

E o Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família em agosto de 2024 já tem data para acontecer. Os beneficiários começarão a receber a partir do dia 19 de agosto, assim como no Auxílio Gás, e o valor do benefício permanecerá em R$ 600, conforme anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

Frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

Acompanhamento pré-natal para gestantes.

Acompanhamento nutricional das crianças até sete anos.

Cumprimento do calendário nacional de vacinação.

Além disso, é necessário informar que a família é beneficiária do Bolsa Família ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde.

Mantenha-se atento às datas e garanta que sua família cumpra todas as condições para receber o benefício.

