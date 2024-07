Milionários! Top 20 atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Paris 2024

A primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna aconteceu em 1896, com o objetivo de celebrar o esporte amador, excluindo atletas profissionais.

O barão Pierre de Coubertin, idealizador dos jogos, acreditava que os profissionais tinham uma vantagem injusta sobre os outros competidores. No entanto, com o passar dos anos, o cenário esportivo mudou drasticamente.

Atualmente, os Jogos Olímpicos se tornaram um evento bilionário. Para Paris-2024, espera-se a participação de 20 atletas que faturaram, no mínimo, US$ 35 milhões no último ano, somando salários, bonificações, prêmios e patrocínios. Esses números foram compilados pelo site Sportico.

O esporte evoluiu, e os ganhos financeiros dos atletas refletem essa transformação.

Jon Rahm: o líder da lista das Olimpíadas

O golfista espanhol Jon Rahm lidera a lista dos atletas olímpicos mais bem pagos de Paris-2024, com um faturamento de US$ 210 milhões nos últimos 12 meses. Esse montante inclui um generoso bônus recebido para competir no LIV Golf, torneio financiado pelo fundo soberano da Arábia Saudita.

LeBron James, superestrela da NBA, ocupa a segunda posição, com ganhos de US$ 127,7 milhões, dos quais US$ 80 milhões provêm de patrocínios.

Outros sete jogadores da NBA, incluindo Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo, também estão no topo da lista, refletindo a popularidade global e o valor comercial da liga de basquete norte-americana.

Além do golfe e do basquete, o tênis também marca presença entre os atletas mais bem pagos. O tenista espanhol Carlos Alcaraz, com US$ 45 milhões, e o sérvio Novak Djokovic, com US$ 38,7 milhões, destacam-se na lista, mostrando a relevância do tênis no cenário esportivo internacional.

Ausência de mulheres no Top 20

É notável a ausência de mulheres na lista dos 20 atletas mais bem pagos de Paris-2024. A mulher mais bem paga é a tenista americana Coco Gauff, que faturou US$ 25,6 milhões e foi a porta-bandeira dos EUA na cerimônia de abertura, ao lado de LeBron James. A disparidade salarial entre homens e mulheres no esporte ainda é evidente.

Lista completa dos atletas mais bem pagos de Paris 2024

Jon Rahm (golfe – Espanha): US$ 210 milhões LeBron James (basquete – EUA): US$ 127,7 milhões Stephen Curry (basquete – EUA): US$ 101,9 milhões Giannis Antetokounmpo (basquete – Grécia): US$ 100,8 milhões Kevin Durant (basquete – EUA): US$ 89,7 milhões Rory McIlroy (golfe – Irlanda): US$ 77,9 milhões Scottie Scheffler (golfe – EUA): US$ 62,6 milhões Joel Embiid (basquete – EUA): US$ 57,7 milhões Nikola Jokic (basquete – Sérvia): US$ 54,7 milhões Devin Booker (basquete – EUA): US$ 48,1 milhões Anthony Davis (basquete – EUA): US$ 46,7 milhões Viktor Hovland (golfe – Noruega): US$ 45,9 milhões Carlos Alcaraz (tênis – Espanha): US$ 45 milhões Jayson Tatum (basquete – EUA): US$ 43,5 milhões Rudy Gobert (basquete – França): US$ 42,7 milhões Jamal Murray (basquete – Canadá): US$ 42,4 milhões Jrue Holiday (basquete – EUA): US$ 41,4 milhões Novak Djokovic (tênis – Sérvia): US$ 38,7 milhões Xander Schauffele (golfe – EUA): US$ 36,2 milhões Shai Gilgeous-Alexander (basquete – Canadá): US$ 36 milhões

Os Jogos Olímpicos se tornaram uma vitrine global, atraindo investimentos massivos e patrocinadores de alto calibre. Os atletas se beneficiam desses investimentos, com contratos de patrocínio que muitas vezes superam seus ganhos com competições.

A participação em eventos de alto nível, como o LIV Golf, também contribui significativamente para os rendimentos dos atletas.

Você precisa saber:

Impacto na carreira dos atletas

Os ganhos elevados refletem não apenas o talento e o desempenho dos atletas, mas também sua habilidade em negociar contratos lucrativos e atrair patrocinadores. Para muitos, a participação nos Jogos Olímpicos representa o ápice de suas carreiras, tanto em termos de prestígio quanto de recompensas financeiras.

Com a crescente profissionalização do esporte e o aumento dos investimentos, espera-se que os ganhos dos atletas continuem a subir.

A inclusão de novas disciplinas e a expansão do público global também impulsionam essa tendência. No entanto, é crucial abordar a disparidade salarial de gênero para promover uma maior equidade no esporte.

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 destacarão não apenas o talento esportivo, mas também a dimensão financeira do esporte moderno. A lista dos 20 atletas mais bem pagos reflete a interseção entre desempenho esportivo e capacidade de gerar receitas.

Com o esporte evoluindo continuamente, os atletas de elite continuarão a moldar o cenário econômico global, garantindo que os Jogos Olímpicos permaneçam um evento de relevância mundial.