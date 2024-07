WhatsApp lança atualização INCRÍVEL e deixa app de cara nova; confira

WhatsApp lança nova atualização com mudanças na seleção de mídia. Veja como essa novidade pode melhorar sua experiência de uso no aplicativo.

O WhatsApp, conhecido por ser um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está sempre buscando maneiras de melhorar a experiência do usuário.

Recentemente, a versão beta 2.24.16.5, disponibilizada na Play Store, trouxe uma mudança significativa: uma nova página de seleção de mídia no Android.

Essa atualização já está em fase de testes e visa modernizar a forma como os usuários interagem com a mídia dentro do aplicativo.

A novidade promete trazer mais facilidade e eficiência para selecionar fotos e vídeos, sem ocupar toda a tela do smartphone.

Nova interface de seleção de mídia no WhatsApp está em testes. Entenda as principais mudanças e como acessar a versão beta no Android. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Por que mudaram a seleção de imagens no WhatsApp?

De acordo com o WABetaInfo, a nova interface foi projetada para substituir a página anterior, que estava em uso desde o lançamento do WhatsApp.

A principal mudança é que a página de seleção de mídia não ocupa mais a tela inteira do dispositivo, o que facilita a navegação e seleção de arquivos.

Além disso, em vez de usar guias para navegar pela galeria, agora os álbuns serão exibidos por meio de um seletor no topo da página.

Isso simplifica a organização e a busca por arquivos específicos, evitando que o usuário se perca em meio a tantas opções.

Essa mudança é particularmente útil para quem tem um grande volume de fotos e vídeos armazenados no celular.

Quando vai ser lançada a atualização do WhatsApp?

Atualmente, apenas os usuários inscritos no programa de testes do WhatsApp têm acesso a essa nova funcionalidade.

Todavia, acredita-se que a mudança será liberada amplamente em breve, para a versão estável do aplicativo.

Isso significa que, em pouco tempo, todos poderão aproveitar a nova página de seleção de mídia. A frequência com que o WhatsApp atualiza seu aplicativo indica que essa melhoria não deve demorar muito para se tornar acessível a todos.

Outra vantagem dessa atualização é que, ao abrir a página de seleção, o usuário verá automaticamente as imagens mais recentes, facilitando o compartilhamento rápido de fotos e vídeos recém-capturados.

Como acessar a versão beta do WhatsApp?

Para quem deseja testar as novidades do WhatsApp antes de todos, é possível se inscrever no programa beta do aplicativo. A inscrição pode ser feita diretamente na Play Store, permitindo o acesso antecipado às atualizações e melhorias.

Passo a passo para se inscrever no programa beta:

Abra a Play Store no seu dispositivo Android .

. Procure por “WhatsApp” e selecione o aplicativo .

. Role a tela para baixo até encontrar a seção “Participar do programa beta” .

. Toque em “Participar” e siga as instruções apresentadas.

Após se inscrever, as atualizações beta serão disponibilizadas automaticamente no seu dispositivo, permitindo que você teste as novidades, como a nova página de seleção de mídia.

Vantagens da nova atualização

As constantes melhorias implementadas pelo WhatsApp são um reflexo do compromisso da empresa em proporcionar uma experiência de uso cada vez melhor.

A nova página de seleção de mídia é um exemplo claro disso, trazendo mais comodidade e eficiência para os usuários do Android.

A modernização da interface não só facilita a navegação, como também promete acabar com a confusão causada pela interface anterior.

Benefícios da nova interface de seleção de mídia:

Maior Facilidade na Navegação : Com a nova interface, os usuários podem navegar pelas suas fotos e vídeos sem que a tela inteira seja ocupada, permitindo uma visão mais clara e organizada.

: Com a nova interface, os usuários podem navegar pelas suas fotos e vídeos sem que a tela inteira seja ocupada, permitindo uma visão mais clara e organizada. Seleção mais Rápida : A visualização das imagens mais recentes na parte superior da página facilita o compartilhamento de mídia recém-capturada.

: A visualização das imagens mais recentes na parte superior da página facilita o compartilhamento de mídia recém-capturada. Melhor Organização: A utilização de um seletor de álbuns no topo da página ajuda na organização e na busca por arquivos específicos, tornando o processo mais intuitivo.

As constantes melhorias implementadas pelo WhatsApp demonstram o compromisso da empresa em oferecer uma experiência cada vez melhor para seus usuários.

A nova página de seleção de mídia é uma dessas melhorias, trazendo mais comodidade e eficiência para a interação com fotos e vídeos.

Seja você um usuário beta ou esteja aguardando a atualização para a versão estável, essa novidade certamente trará benefícios significativos para o uso diário do WhatsApp.

Portanto, fique atento às atualizações e aproveite as novas funcionalidades que o WhatsApp tem a oferecer.

Com essas mudanças, o WhatsApp continua a se consolidar como uma ferramenta indispensável para a comunicação e o compartilhamento de mídia no dia a dia.

