Fundo recheado de dinheiro realiza compra da casa própria para quem faz isso

Este benefício permite que os trabalhadores utilizem seus recursos acumulados para dar entrada ou amortizar o saldo devedor do financiamento imobiliário.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício concedido a todos os trabalhadores formais no Brasil, com o objetivo de assegurar uma reserva financeira em casos de demissão sem justa causa.

Os valores depositados no FGTS são administrados pela Caixa Econômica Federal e investidos em projetos de infraestrutura e programas habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Como consultar e sacar o FGTS?

Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS e realizar saques de diferentes maneiras. Uma das formas mais práticas é utilizando o aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para Android e iOS.

O cadastro no aplicativo exige informações básicas, como CPF, data de nascimento, e-mail, e número de celular. Após o cadastramento, o usuário pode consultar o saldo, solicitar saques e acompanhar as movimentações de sua conta.

Como utilizar o FGTS pra comprar a casa própria?

Para utilizar o FGTS na compra de um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, é necessário atender a alguns requisitos:

Ser brasileiro ou naturalizado.

Ter, no mínimo, três anos de carteira assinada sob o regime do FGTS.

Não possuir financiamento ativo no Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Não ser proprietário de outro imóvel residencial na mesma região onde pretende comprar.

Estar com o nome limpo.

O imóvel deve ser residencial e estar localizado em área urbana.

Além disso, a propriedade deve passar por uma vistoria para garantir que está em condições habitáveis e dentro das normas do programa.

Utilizações do FGTS

O FGTS pode ser utilizado de diversas formas na aquisição de imóveis:

Entrada do Financiamento: Utilizar o saldo do FGTS como entrada, reduzindo o valor financiado e, consequentemente, as parcelas mensais. Amortização do Saldo Devedor: Abater parte do saldo devedor do financiamento. Liquidação do Saldo Devedor: Quitar integralmente o saldo devedor. Redução das Parcelas: Reduzir o valor das parcelas em até 80% por um período de 12 meses consecutivos.

Essas opções oferecem maior flexibilidade e condições mais vantajosas para os beneficiários do programa.

Como realizar o Saque-Aniversário do FGTS na compra de um imóvel em construção?

O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Embora essa opção esteja disponível, ela não impede a utilização do FGTS nas regras tradicionais para aquisição de imóveis.

Além disso, é possível utilizar o FGTS para financiar imóveis em construção ou na planta, seguindo os mesmos critérios de utilização para imóveis prontos. O saldo pode ser utilizado tanto como entrada quanto para pagamento de prestações.

Principais condições para a garantia do imóvel

Além dos requisitos do beneficiário, o imóvel também deve atender a algumas condições:

Não ter sido financiado com uso do FGTS nos últimos três anos.

Estar em área urbana e ser destinado ao uso residencial.

Estar registrado no Cartório de Imóveis.

Ser avaliado e aprovado pela Caixa Econômica Federal.

A avaliação garante que o imóvel atende aos critérios de habitabilidade e uso residencial exigidos pelo programa.

Por fim, o uso do FGTS para compra de imóveis pelo Minha Casa Minha Vida é uma alternativa acessível e vantajosa para muitos brasileiros. Atendendo aos requisitos e condições estabelecidas, é possível transformar o sonho da casa própria em realidade com condições facilitadas e maior segurança financeira.

Para mais detalhes e atualizações, fique atento as novidades sobre o FGTS e o programa Minha Casa Minha Vida.

