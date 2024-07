Nubank entregando R$ 1.000+ para clientes; entre na fila e receba

Nubank anuncia prêmios de até R$ 1.180,52 para CPFs selecionados. Veja como verificar sua elegibilidade e resgatar o valor diretamente no app.

Em um mercado financeiro cada vez mais dominado pela tecnologia, o Nubank se destaca mais uma vez com uma iniciativa surpreendentemente generosa.

A Fintech, líder em inovação no sistema bancário digital no Brasil, anunciou uma campanha que promete beneficiar diversos clientes com prêmios em dinheiro, chegando a até R$ 1.180,52 para os contemplados.

Se você possui uma conta no Nubank, essa pode ser uma excelente oportunidade de aumentar seus fundos sem esforço adicional.

Quem pode receber o prêmio do Nubank?

A ação beneficiará clientes com CPFs terminados em 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Esses números foram escolhidos para a seleção dos clientes que poderão desfrutar deste benefício exclusivo.

Portanto, é fundamental verificar seu aplicativo Nubank ou estar atento aos comunicados oficiais da empresa via e-mail ou SMS para saber se você está entre os contemplados.

Para ser elegível ao prêmio do Nubank, você deve:

Ser um cliente ativo : Abra sua conta Nubank há pelo menos três meses e mantenha-a em bom funcionamento.

: Abra sua conta Nubank há pelo menos três meses e mantenha-a em bom funcionamento. Manter seus dados atualizados: Garanta que suas informações pessoais estejam sempre precisas para não perder essa chance incrível!

Passos para verificar e atualizar sua situação

Siga estes passos simples para garantir que você está por dentro da campanha:

Acesse o app Nubank : Abra o aplicativo do Nubank no seu celular.

: Abra o aplicativo do Nubank no seu celular. Verifique sua situação : Na tela inicial, confira se sua conta está ativa e em situação regular.

: Na tela inicial, confira se sua conta está ativa e em situação regular. Atualize seus dados: Caso necessário, atualize suas informações pessoais para garantir que você receba todas as comunicações do Nubank.

Não perca tempo! Essa oportunidade é única e pode aumentar o saldo da sua conta digital. Siga as instruções e garanta sua chance de ser premiado!

Como resgatar o prêmio?

O processo para resgatar seu prêmio, se você for um dos escolhidos, é incrivelmente fácil e prático. A quantia será automaticamente depositada em sua conta do Nubank, sem complicações ou burocracias.

Manter-se atento às notificações da plataforma assegura que você não perderá nenhuma informação importante sobre este processo.

Vantagens da conta Nubank em relação à poupança

Além da chance de ganhar prêmios em dinheiro, ter uma conta no Nubank oferece outra grande vantagem: a possibilidade de obter uma rentabilidade bem superior à da poupança.

Com rendimentos de 100% do CDI, consideravelmente acima dos aproximadamente 0,50% ao mês da poupança, o saldo na sua conta Nubank não apenas cresce mais rápido, mas oferece retornos diários após o 30º dia do depósito, diferente da poupança que rende uma vez por mês.

Comparativo de rendimentos:

Em 2 anos : Um saldo de R$ 1.000 renderia R$ 1.180,52 na conta Nubank, comparado a R$ 1.153,69 na poupança.

: Um saldo de R$ 1.000 renderia R$ 1.180,52 na conta Nubank, comparado a R$ 1.153,69 na poupança. Em 5 anos : O rendimento do Nubank seria de R$ 1.544,00, enquanto na poupança seria apenas R$ 1.429,63.

: O rendimento do Nubank seria de R$ 1.544,00, enquanto na poupança seria apenas R$ 1.429,63. Depósito mensal de R$ 200 por 3 anos: Você acumularia R$ 9.469,62 na Nubank, superando os R$ 9.245,58 da poupança.

Além de maior rentabilidade, a conta Nubank também é isenta de Imposto de Renda sobre o rendimento, o que contribui para que a totalidade do seu ganho seja preservada.

Assim, ao comparar com outras opções de investimento que implicam descontos fiscais, a Nubank se sobressai como uma escolha ainda mais rentável e atraente.

Por fim, o Nubank continua a revolucionar o setor financeiro com propostas que aliam tecnologia e vantagens significativas para os usuários, consolidando sua posição como a principal escolha para aqueles que procuram inovação e rentabilidade em serviços bancários digitais no Brasil.

Com esta nova campanha, a fintech reforça seu compromisso com os clientes, proporcionando benefícios tangíveis e uma experiência bancária superior.

Se você é cliente do Nubank, não deixe de verificar seu app e garantir sua chance de ser um dos premiados com mais de R$ 1 mil em sua conta.

