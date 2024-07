Atenção GERAL para novo calendário da CAIXA para saque extraordinário; trabalhadores comemoram

Novo calendário da Caixa oferece uma oportunidade de acesso periódico ao FGTS, mas implica em limitações em casos de desligamento do emprego.

O Saque-Aniversário do FGTS é uma opção importante para os trabalhadores brasileiros, permitindo a retirada anual de parte do saldo da conta. Para 2024, novas regras e um calendário atualizado foram divulgados, trazendo mudanças significativas para quem opta por essa modalidade.

As alterações incluem prazos específicos para solicitação e retirada dos valores, além de ajustes nos percentuais de saque conforme o saldo disponível. É essencial que os beneficiários fiquem atentos às novas diretrizes para aproveitar ao máximo os recursos do FGTS no próximo ano.

Essa porcentagem varia de 5% a 50%, além de uma parcela adicional fixa, conforme tabela divulgada pela Caixa.

Entenda o que é o Saque-Aniversário

O Saque-Aniversário é uma modalidade de retirada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) criada pelo governo brasileiro. Ele permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

Para aderir ao Saque-Aniversário, o trabalhador deve acessar os canais oficiais da Caixa e autorizar a operação. Ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito ao saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa, podendo retirar apenas a multa rescisória.

O valor disponível para saque varia conforme o saldo na conta do FGTS, com percentuais definidos em tabela progressiva.

Calendário de pagamentos do Saque-Aniversário para 2024

O calendário de pagamentos do Saque-Aniversário para 2024 já foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores poderão sacar uma parte do saldo do FGTS conforme o mês de nascimento. Essa medida visa oferecer um alívio financeiro para milhões de brasileiros.

Os nascidos em janeiro e fevereiro poderão realizar o saque a partir do primeiro dia útil de janeiro. Já os aniversariantes de março e abril terão acesso ao benefício no início de março. O calendário segue essa lógica até dezembro, facilitando o planejamento financeiro dos trabalhadores.

Para acessar o Saque-Aniversário, é necessário aderir à modalidade através do aplicativo do FGTS ou do site da Caixa. O valor a ser sacado varia conforme o saldo disponível nas contas do FGTS, com limites estabelecidos pela tabela oficial.

Novas regras e mudanças para 2024

A partir deste ano, os trabalhadores poderão acessar uma parcela maior de seu saldo, com a taxa de retirada aumentando para 50% do valor disponível. Além disso, o calendário de saques foi ajustado para facilitar o acesso.

Outra alteração importante é a possibilidade de antecipação do Saque-Aniversário. Trabalhadores poderão solicitar o adiantamento de até três anos do benefício, o que deve impulsionar a economia e oferecer maior liquidez financeira aos beneficiários.

O aplicativo da Caixa e o site oficial foram atualizados para oferecer uma experiência mais intuitiva e rápida, permitindo que os trabalhadores acompanhem seu saldo e solicitem saques de maneira simplificada.

Como solicitar o Saque-Aniversário?

Para solicitar, é necessário acessar o site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal, realizar login com CPF e senha, e selecionar a opção “Saque-Aniversário”.

Após a seleção, o trabalhador deve informar a conta bancária para crédito do valor e confirmar a operação. A adesão ao Saque-Aniversário implica na renúncia ao Saque-Rescisão por dois anos. Portanto, é essencial avaliar as necessidades financeiras antes de optar por esta modalidade.

Os valores liberados variam de acordo com o saldo total das contas do FGTS. Quanto maior o saldo, maior a porcentagem permitida para saque.

Por fim, a adesão ao Saque-Aniversário pode ser cancelada a qualquer momento, porém, o trabalhador deve aguardar o período de carência para retornar ao Saque-Rescisão. A Caixa Econômica Federal oferece atendimento pelo site, aplicativo e nas agências para esclarecer dúvidas e realizar o processo.

