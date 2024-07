Está sabendo do saque ESPECIAL do INSS? Calendário é divulgado

Novo calendário do INSS permite saque especial para idosos acima de 65 anos. Veja como consultar o pagamento e acessar seu benefício mensal.

Começou um novo calendário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na última quinta-feira (25). Os aposentados, pensionistas e idosos com mais de 65 anos que recebem benefício social já podem ter acesso ao valor que será sacado este mês.

De acordo com as informações do governo federal, o calendário do INSS contempla 40.459.849 milhões de pessoas por mês. Deste total, 6.149.207 são benefícios assistenciais, enquanto 34.310.642 são previdenciários.

Os valores variam de R$ 1.412 a R$ 7.786,02, sendo que a maioria dos contemplados, cerca de 28 milhões deles, tem acesso a quantia mínima. Saiba mais a seguir.

Calendário do INSS para o mês de julho

O calendário do INSS para o mês de julho começou no dia 25, mas termina apenas em 7 de agosto. A cada dia útil um grupo diferente é beneficiado com o salário na sua conta.

A ordem considera o último número do benefício antes do hífen, em uma sequência que é composta por nove números.

Até 1 salário mínimo:

Final 1 : 25 de julho;

: 25 de julho; Final 2 : 25 de junho;

: 25 de junho; Final 3 : 29 de julho;

: 29 de julho; Final 4 : 30 de julho;

: 30 de julho; Final 5 : 31 de julho;

: 31 de julho; Final 6 : 1 de agosto;

: 1 de agosto; Final 7 : 2 de agosto;

: 2 de agosto; Final 8 : 5 de agosto;

: 5 de agosto; Final 9 : 6 de agosto;

: 6 de agosto; Final 0: 7 de agosto.

Acima do piso nacional:

Finais 1 e 6 : 1 de agosto;

: 1 de agosto; Finais 2 e 7 : 2 de agosto;

: 2 de agosto; Finais 3 e 8 : 5 de agosto;

: 5 de agosto; Finais 4 e 9 : 6 de agosto;

: 6 de agosto; Finais 5 e 0: 7 de agosto.

Como consultar o pagamento do INSS?

Para consultar a data de pagamento do INSS e o valor exato que a quantia cairá na conta, o aposentado deve usar os canais remotos.

O processo é simples e pode ser realizado pelo aplicativo Meu INSS. Aqui está um passo a passo para facilitar a consulta:

Acesse o App Meu INSS e faça login ;

; Selecione no menu “Extratos” ;

; Em seguida, escolha “Extrato de pagamentos” ;

; Selecione o mês desejado ;

; Acesse o documento com as informações detalhadas sobre o pagamento.

O novo calendário do INSS é essencial para garantir que os aposentados e pensionistas recebam seus benefícios de forma organizada e pontual.

A distribuição dos pagamentos ao longo de vários dias úteis ajuda a evitar congestionamentos nas agências bancárias e proporciona maior comodidade para os beneficiários.

Além disso, a segmentação dos pagamentos por final de benefício permite um fluxo mais ordenado e eficiente, garantindo que todos os aposentados e pensionistas tenham acesso aos seus recursos no tempo devido.

Benefícios assistenciais e previdenciários

Os benefícios do INSS são divididos em assistenciais e previdenciários, atendendo a diferentes necessidades dos cidadãos.

Os benefícios assistenciais são destinados a pessoas que não têm condições de contribuir para a previdência social, enquanto os benefícios previdenciários são pagos àqueles que contribuíram durante sua vida laboral.

Ambos os tipos de benefícios são cruciais para a segurança financeira de milhões de brasileiros, especialmente os idosos, que dependem desses recursos para suas despesas diárias.

Saque especial para idosos com mais de 65 anos

Os idosos com mais de 65 anos têm direito a um saque especial, uma medida que visa proporcionar maior suporte financeiro a essa faixa etária.

Este saque adicional é especialmente importante para ajudar os idosos a cobrir despesas médicas, alimentação e outras necessidades essenciais.

A iniciativa de incluir um saque especial no calendário do INSS reflete o compromisso do governo em garantir o bem-estar dos idosos, proporcionando-lhes maior segurança e conforto.

O novo calendário do INSS é uma ferramenta fundamental para a organização dos pagamentos dos benefícios, assegurando que todos os aposentados, pensionistas e idosos com mais de 65 anos recebam seus recursos de maneira eficiente.

A implementação de um sistema de consulta simplificado através do aplicativo Meu INSS facilita o acesso às informações, permitindo que os beneficiários se planejem melhor financeiramente.

Com a distribuição escalonada dos pagamentos, o INSS continua a desempenhar um papel vital na manutenção da qualidade de vida de milhões de brasileiros, garantindo que eles tenham acesso aos recursos necessários para suas necessidades diárias.

