Cuidado para não perder o seu WhatsApp; veja o que NÃO fazer

Saiba como evitar que seu número seja banido no WhatsApp. Conheça as atitudes que podem levar ao bloqueio da conta no aplicativo.

Com 169 milhões de usuários brasileiros, o WhatsApp é a rede social mais usada no país, segundo uma pesquisa de 2023 do We Are Social.

O brasileiro usa o aplicativo para conversar, vender, comprar, marcar consultas, pedir comida, trabalhar e muito mais.

Dada a importância do WhatsApp na vida cotidiana, é essencial estar ciente dos comportamentos que podem levar ao bloqueio da sua conta.

Veja as sete atitudes que podem banir seu número no WhatsApp. Proteja sua conta evitando esses comportamentos proibidos pelo aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Sete coisas que podem levar seu número a ser banido pelo WhatsApp

Abaixo, estão sete atitudes que podem resultar no banimento do WhatsApp, conforme os termos de uso do aplicativo.

Veja também: Novidade do WhatsApp apelidada de “modo apelido”; como ativar

1. Deixar a conta inativa

O WhatsApp exige que os usuários mantenham suas contas ativas. Se você ficar mais de 120 dias sem acessar o aplicativo, o serviço pode considerar a conta inativa e banir o número.

Antes de realizar o banimento, o WhatsApp notifica o usuário quando o prazo está se aproximando, permitindo que ele tenha a chance de evitar o bloqueio acessando a conta.

2. Bloqueio em massa

Se um usuário for bloqueado por vários outros usuários em um período de 24 horas, seu número pode ser banido pelo WhatsApp.

Esse tipo de bloqueio em massa sugere comportamento impróprio ou indesejado. No entanto, é possível recorrer a essa decisão.

O usuário pode entrar em contato com o suporte do WhatsApp, que analisará o caso. Se for comprovado que as denúncias foram maliciosas e não houve violação das políticas de uso, a conta pode ser recuperada.

3. Disparos em massa

Enviar mensagens em massa é uma prática que pode levar ao banimento do WhatsApp. O aplicativo considera essas mensagens indesejadas, pois frequentemente são utilizadas para disseminar golpes e spam.

Para evitar problemas, é melhor evitar o envio de mensagens em grande quantidade para destinatários que não esperam esse tipo de comunicação.

4. Espalhar Fake News

A disseminação de informações falsas é uma grande preocupação para o WhatsApp. O envio de notícias falsas para vários usuários pode resultar no bloqueio da conta, especialmente se houver denúncias.

O aplicativo tem políticas rigorosas contra a propagação de fake news, visando manter a integridade e a confiança na plataforma.

5. Usar versões não oficiais

Utilizar versões não oficiais do WhatsApp pode levar ao banimento da conta. Esses programas, disponíveis fora das lojas oficiais dos celulares, utilizam o código-fonte do WhatsApp sem autorização e expõem os usuários a riscos de segurança. O WhatsApp recomenda o uso apenas das versões oficiais, disponíveis na Play Store e na App Store, para garantir a segurança e a conformidade com as políticas do aplicativo.

6. Enviar Conteúdos Ofensivos

O envio de mensagens ofensivas, difamatórias, com palavras obscenas, ameaças ou termos relacionados a assédio, discurso de ódio e comportamentos inadequados pode levar ao banimento da conta.

Tais mensagens violam as políticas de uso do WhatsApp, que visa proporcionar um ambiente seguro e respeitoso para todos os usuários.

7. Não confirmar a conta

A criação de contas sem a devida autenticação é proibida pela Meta, empresa controladora do WhatsApp.

A confirmação de contato é obrigatória para qualquer inscrição nas redes da Meta, incluindo o WhatsApp.

Isso garante a autenticidade e a segurança das contas, prevenindo o uso indevido e a criação de perfis falsos.

Manter-se informado sobre as políticas de uso do WhatsApp é crucial para evitar o banimento da sua conta.

Evitar comportamentos inadequados, utilizar apenas versões oficiais do aplicativo e garantir que sua conta esteja sempre ativa e autenticada são passos essenciais para continuar a usar o WhatsApp sem problemas.

Ao seguir essas diretrizes, você pode aproveitar todas as funcionalidades do WhatsApp de maneira segura e responsável, contribuindo para um ambiente virtual mais saudável e confiável.

Veja também: WhatsApp Web prejudica trabalho home office; e agora? Entenda o risco