Problema com sua memória? Fruta que você encontra em QUALQUER supermercado pode te ajudar

Estudo revela uma fruta comum que melhora a memória e previne a demência. Saiba como ela pode impactar a saúde cognitiva e reduzir o risco.

Pesquisadores da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, descobriram que o consumo diário de uma fruta pode ter um impacto positivo na memória e na prevenção da demência, especialmente em pessoas de meia-idade.

Resumindo, este estudo inovador destaca a importância de incluir frutas na dieta para melhorar a saúde cognitiva e reduzir o risco de declínio mental.

Pesquisa aponta uma fruta que pode melhorar a memória e prevenir a demência. Entenda seus benefícios e o impacto positivo na saúde cognitiva. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Qual fruta pode ajudar a melhorar a memória e reduzir o risco de demência?

O estudo envolveu 30 participantes com idades entre 50 e 65 anos, todos com excesso de peso e queixas de leve declínio cognitivo.

Durante 12 semanas, alguns voluntários consumiram um suplemento diário em pó contendo o equivalente a uma xícara de morangos inteiros, enquanto outros receberam um placebo.

Os resultados foram promissores: aqueles que consumiram o suplemento de morango apresentaram melhorias na memória e uma redução nos sintomas de depressão.

Os resultados do estudo foram publicados na revista científica Nutrients. Segundo Robert Krikorian, professor emérito do Departamento de Psiquiatria e Neurociência Comportamental da Universidade de Cincinnati, as melhorias observadas nos participantes que consumiram morangos podem estar relacionadas a uma “capacidade executiva aprimorada”, que é crucial para o controle emocional e a resolução de problemas.

Esta capacidade é uma das primeiras a diminuir na meia-idade, e sua manutenção pode ser vital para prevenir o declínio cognitivo.

Por que os morangos são benéficos?

Tanto os morangos quanto os mirtilos são ricos em antocianinas, antioxidantes que oferecem vários benefícios à saúde, incluindo melhorias metabólicas e cognitivas.

O consumo de morangos pode ajudar a reduzir a inflamação no cérebro, um fator que contribui para o declínio cognitivo.

Krikorian destaca que condições como a resistência à insulina podem aumentar a inflamação cerebral, agravando o declínio cognitivo.

A inclusão de morangos na dieta pode, portanto, ser uma estratégia eficaz para combater esses efeitos negativos.

O estudo sugere que futuras investigações devem explorar amostras maiores de participantes e diferentes dosagens de suplementação para entender melhor os benefícios potenciais dos morangos na saúde cerebral.

A continuidade dessas pesquisas poderá fornecer evidências mais robustas e direcionar recomendações dietéticas específicas para a prevenção da demência.

Outras opções alimentares para prevenir a demência

Além dos morangos, existem outros alimentos que podem contribuir para a prevenção da demência:

Peixes ricos em ômega-3: Como salmão e sardinha, que são conhecidos por seus efeitos benéficos na saúde cerebral.

Frutas e vegetais: Ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a proteger as células cerebrais.

Nozes e sementes: Fontes de gorduras saudáveis e antioxidantes.

: Fontes de gorduras saudáveis e antioxidantes. Grãos integrais: Como aveia, quinoa e arroz integral, que fornecem energia sustentada e nutrientes essenciais para o cérebro.

Hábitos saudáveis para a saúde cerebral

Para além da alimentação, manter a saúde cerebral envolve adotar hábitos saudáveis no dia a dia:

Manter-se hidratado: A desidratação pode afetar negativamente a função cerebral.

Praticar exercícios físicos regularmente: Atividades físicas promovem a circulação sanguínea e a saúde do cérebro.

: Atividades físicas promovem a circulação sanguínea e a saúde do cérebro. Evitar o consumo excessivo de gorduras saturadas, açúcares refinados e alimentos processados: Esses alimentos podem aumentar o risco de inflamação e outros problemas de saúde.

Este estudo reforça a importância de uma dieta rica em nutrientes e hábitos saudáveis para a prevenção da demência.

O consumo regular de morangos, devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, pode ser uma adição valiosa para a saúde cognitiva.

Conforme novas pesquisas são realizadas, esperamos descobrir ainda mais sobre como os alimentos específicos podem influenciar positivamente a função cerebral e ajudar a prevenir o declínio cognitivo.

Manter uma alimentação equilibrada e adotar um estilo de vida saudável são passos fundamentais para garantir uma mente ativa e saudável ao longo dos anos.

