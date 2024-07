Mês da ISENÇÃO! Veja como solicitar desconto de 100% no IPTU

Brasileiros podem solicitar isenção de 50% no IPTU e na taxa de lixo. Veja os critérios e documentos necessários para garantir o benefício.

Algumas cidades liberam a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para idosos que são aposentados. Em resumo, este é um benefício que pretende diminuir os gastos desse público, de modo a promover alívio financeiro para quem já precisa enfrentar outros custos.

Os cidadãos têm até o último dia do mês de julho para que os aposentados peçam a isenção de 50% no valor do IPTU e da Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar do ano de 2025. O requerimento deve ser enviado com antecedência para avaliação da prefeitura. Saiba mais!

Brasileiros têm até julho para pedir isenção do IPTU. Entenda quem tem direito e como realizar a solicitação corretamente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito a isenção do IPTU em Santos?

Uma das principais cidades do litoral de São Paulo, o município de Santos concede isenção do IPTU de forma parcial.

Isso significa que os moradores podem conseguir economizar até 50% no valor do tributo que é calculado com base no valor do imóvel que moram.

Para ter esse direito, porém, a prefeitura exige que os aposentados atendam a critérios como:

Ser aposentado ou pensionista ;

; Ter rendimento mensal de até seis salários mínimos , o que totaliza R$ 8.472,00 em 2024;

, o que totaliza R$ 8.472,00 em 2024; Possuir apenas um imóvel na cidade ;

; Morar neste imóvel.

Quem já tem a isenção do IPTU na cidade não precisa fazer o recadastramento, o procedimento é obrigatório para quem ainda não foi beneficiado.

Onde pedir a isenção parcial do IPTU de Santos?

O pedido de isenção do IPTU é feito no Poupatempo da cidade de Santos, onde todos os documentos necessários deverão ser levados.

É preciso agendar a data e hora de atendimento pelo site do Poupatempo. A unidade do Poupatempo em Santos está localizada na rua João Pessoa, número 246, no Centro.

Será necessário comparecer portando os seguintes documentos:

Último comprovante de rendimento mensal e o do cônjuge ou companheiro, se houver ;

; Caso o cônjuge ou companheiro, se houver, não receba benefício previdenciário, deverá apresentar Declaração de Benefícios emitida pelo INSS ;

; Última declaração do Imposto de Renda , junto com o protocolo de entrega (bem como o do cônjuge, se houver);

, junto com o protocolo de entrega (bem como o do cônjuge, se houver); Título de propriedade do imóvel ;

; Conta de luz emitida há menos de dois meses ;

; CPF, RG ou CNH (também do cônjuge ou companheiro, se houver);

(também do cônjuge ou companheiro, se houver); Certidão de casamento ou o respectivo formal de partilha ou escritura pública correspondente;

ou o respectivo formal de partilha ou escritura pública correspondente; Certidão de óbito (se o pedido for feito pelo pensionista, com o respectivo formal de partilha ou escritura pública correspondente);

(se o pedido for feito pelo pensionista, com o respectivo formal de partilha ou escritura pública correspondente); Carnê do IPTU do último exercício ;

; Outros documentos que possam ser solicitados durante a análise do processo para a obtenção da isenção.

Por que a isenção do IPTU é importante para os aposentados?

A isenção do IPTU para aposentados é um benefício crucial que visa proporcionar alívio financeiro para um grupo vulnerável que, frequentemente, enfrenta despesas médicas e outros custos elevados.

Além disso, a redução de até 50% no valor do IPTU e da Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar pode representar uma economia significativa no orçamento mensal dessas famílias, permitindo que esses recursos sejam destinados a outras necessidades essenciais.

Como a isenção do IPTU contribui para a qualidade de vida dos aposentados?

A qualidade de vida dos aposentados pode ser significativamente melhorada com a isenção do IPTU. A economia gerada por este benefício permite que os aposentados invistam em saúde, alimentação e lazer, contribuindo para um envelhecimento mais tranquilo e digno.

A redução de despesas fixas como o IPTU também proporciona maior segurança financeira, diminuindo a preocupação com contas a pagar e permitindo um planejamento financeiro mais eficiente.

Documentação necessária e o processo de solicitação

Para garantir a isenção do IPTU, os aposentados precisam estar atentos aos prazos e aos documentos necessários.

A lista de documentos inclui desde comprovantes de rendimento até certidões de casamento ou óbito, dependendo da situação específica do solicitante.

A organização e preparação antecipada desses documentos são fundamentais para evitar contratempos e garantir que o pedido seja aprovado.

Agendar uma visita ao Poupatempo e levar toda a documentação exigida são passos essenciais para concluir o processo com sucesso.

Por fim, é importante destacar que a isenção do IPTU representa uma oportunidade valiosa para os aposentados de Santos.

Cumprir todos os requisitos e estar atento aos prazos pode resultar em uma significativa redução de custos, contribuindo para um envelhecimento mais tranquilo e com maior qualidade de vida.

