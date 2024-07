FGTS anuncia nova rodada de pagamentos; use seu CPF e veja se você está na fila

FGTS terá lucro recorde distribuído aos trabalhadores. Saiba como verificar se você está na fila para receber parte dos R$ 23,4 bilhões.

A Caixa Econômica Federal trouxe boas notícias para os trabalhadores brasileiros nesta semana. O lucro do FGTS será distribuído entre todos os trabalhadores vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso significa que você poderá ter um FGTS maior sendo depositado em breve; entenda.

Na última terça-feira, 17, a Caixa Econômica Federal divulgou um importante relatório durante a 196ª reunião ordinária do Conselho Curador do FGTS. O documento apresenta o lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, que será distribuído entre os trabalhadores.

A informação já foi confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para oferecer aos trabalhadores uma ajuda no momento de perda do emprego.

Ele funciona como uma espécie de poupança forçada que não pode ser acessada a qualquer momento. Inicialmente, o FGTS só poderia ser sacado em caso de demissão sem justa causa, o chamado saque-rescisão. Mas, aos poucos, outras formas de saque foram criadas, a mais utilizada é o saque-aniversário.

O que é lucro do FGTS?

O termo “Lucro do FGTS” ganhou bastante notoriedade nos últimos tempos, principalmente após a divulgação do recorde de 2023.

Para entender melhor, relembre que a poupança tem um rendimento mensal que aumenta ao longo do tempo e faz com que seu dinheiro “aumente”.

Assim como acontece na poupança, no FGTS, a Caixa pega o dinheiro disponível na conta dos cidadãos e faz investimentos que tenham rentabilidade. Por exemplo, o FGTS é usado para o financiamento da casa própria, com isso são gerados lucros.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ainda conta com uma correção, que considera a Taxa Referencial (TR), mais juros de 3% ao ano.

Recentemente esse sistema sofreu alteração. A TR continua, mas quando ela estiver abaixo do IPCA o Conselho Curador do FGTS deve determinar uma compensação. Apenas os depósitos futuros sofrerão mudança.

Lucro do FGTS em 2023

A informação anunciada pela Caixa Econômica, banco operador do recurso, trouxe muita alegria para os brasileiros.

Isso porque o lucro de R$ 23,4 bilhões será distribuído entre os cidadãos que possuem conta do FGTS. Esse resultado acima do esperado foi registrado graças ao firmado do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

A contribuição desse fundo foi de R$ 6,5 bilhões. Também compõem esse valor o lucro recorrente que foi de R$ 16,8 bilhões e outros R$ 6,5 bilhões de resultado não recorrente. Em relação a 2022, o aumento registrado foi de 12%, sendo que o lucro líquido foi de R$ 33,1 bilhões.

A Caixa também informou que em 2023 houve um aumento do volume de saque de 12,6% em relação a 2022, totalizando R$ 142,3 bilhões retirados do fundo. O saque-aniversário é um dos principais motivos desse aumento.

Distribuição dos lucros do FGTS

A próxima reunião do Conselho será no dia 6 de agosto, quando será decidida a distribuição do lucro entre os cidadãos.

Nos anos anteriores, 2022 e 2023, a distribuição foi de 99% do lucro total, já em 2021, 96% foram distribuídos.

Os trabalhadores podem acessar o aplicativo oficial, disponível para Android ou iOS, ou ainda o site oficial da Caixa para conferirem o extrato do FGTS com as informações importantes sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Está pensando em solicitar uma parte do saldo da sua conta do FGTS? Confira quais são os tipos de saques do FGTS disponíveis atualmente:

Saque-rescisão : Disponível em casos de demissão sem justa causa.

: Disponível em casos de demissão sem justa causa. Saque-aniversário : Uma opção que permite a retirada de parte do saldo do FGTS todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador.

: Uma opção que permite a retirada de parte do saldo do FGTS todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador. Saque por aposentadoria : Disponível para trabalhadores que se aposentam.

: Disponível para trabalhadores que se aposentam. Saque para compra de imóvel : Pode ser usado para a aquisição da casa própria.

: Pode ser usado para a aquisição da casa própria. Saque por doença grave : Disponível para trabalhadores ou dependentes acometidos por doenças graves.

: Disponível para trabalhadores ou dependentes acometidos por doenças graves. Saque por falecimento do trabalhador: Familiares podem sacar o saldo do FGTS em caso de falecimento do titular.

Essas opções de saque garantem que os trabalhadores tenham acesso ao seu fundo em momentos de necessidade ou para a realização de grandes projetos, como a compra de uma casa.

Manter-se informado sobre as condições e requisitos para cada tipo de saque é fundamental para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente e estratégica.

