Estude DE GRAÇA! Cursos 100% GRÁTIS estão bombando; confira as opções

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está oferecendo 1.723 vagas em cursos gratuitos e pagos em cinco estados brasileiros e no Distrito Federal.

As oportunidades abrangem modalidades presenciais e online, incluindo cursos técnicos, de qualificação, aperfeiçoamento e aprendizagem industrial.

A saber, esta é uma excelente oportunidade para quem busca aprimorar suas habilidades e se destacar no mercado de trabalho.

Quais são os cursos disponíveis no Senai?

Pessoas interessadas em estudar no Senai têm à disposição uma vasta gama de áreas de conhecimento, como produção industrial, operação de máquinas operatrizes, almoxarife, operações em logística e controle de qualidade.

Uma pesquisa realizada com ex-alunos do Senai revelou que, em média, 9 em cada 10 egressos desses cursos estão empregados na ocupação que escolheram estudar, em até um ano após a conclusão do curso.

Cursos gratuitos e pagos por região

Bahia

No estado da Bahia, o Senai-BA está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial Básica. São 419 vagas disponíveis para o período vespertino nas cidades de Barreiras, Eunápolis, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.

Os cursos abrangem áreas como assistente de produção, assistente administrativo, assistente de logística, eletricista industrial e mecânico de manutenção industrial. As inscrições vão até 29 de julho de 2024 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Senai-BA.

Distrito Federal

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), em parceria com o Senai-DF, oferecem 834 vagas em cursos gratuitos de qualificação e aperfeiçoamento profissional através do DF Inova Tech.

Estes cursos visam qualificar pessoas para o setor produtivo e estimular a inovação, sendo destinados a pessoas de baixa renda, estudantes do Ensino Médio, trabalhadores em geral e pessoas desempregadas.

Há 486 oportunidades em cursos de qualificação e 348 em cursos de aperfeiçoamento, incluindo opções inéditas como Google Cloud – Cloud Cybersecurity e implementação de dashboards em Power BI.

Rio de Janeiro

A Firjan/Senai está com matrículas abertas para sete cursos presenciais gratuitos, totalizando 140 vagas. As opções de curso incluem assistente de produção industrial, operador de máquinas operatrizes, almoxarife, assistente de operações em logística, operador de processos na indústria de plástico, desenvolvedor de projetos maker em FabLab e assistente de controle de qualidade. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na sede da Firjan Senai/Sesi Caxias.

São Paulo

O governo de São Paulo prorrogou até 6 de agosto o período de inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego, na Baixada Santista.

São 150 vagas disponíveis para jovens de 16 a 24 anos, com aulas presenciais em instituições de ensino parceiras, incluindo Escolas Técnicas, Faculdades de Tecnologia e unidades do Senai em 89 municípios do estado de São Paulo.

Sergipe

O Senai-SE está com inscrições abertas para cursos de capacitação em várias áreas, incluindo eletroeletrônica, informática para internet, redes de computadores e automação industrial na modalidade Ensino a Distância (EaD), além de eletrotécnica e manutenção automotiva em modalidade semipresencial.

São 180 vagas, divididas entre cursos a distância com práticas presenciais e cursos semipresenciais que combinam até 20% de aprendizado EaD com aulas práticas em laboratório.

Tocantins

No Tocantins, as oportunidades estão disponíveis nas unidades do Senai-TO em Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Taquaralto e no posto avançado de Xambioá.

Os cursos abrangem áreas como gestão, TI, construção civil, química, automação e automotiva. Para se matricular, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio. As aulas começam em 29 de julho.

Com uma ampla oferta de cursos gratuitos e pagos em diversas áreas, o Senai proporciona oportunidades valiosas para quem deseja aprimorar suas habilidades e aumentar suas chances de empregabilidade.

As inscrições estão abertas e os interessados devem ficar atentos aos prazos e requisitos específicos de cada curso e região. Esta é a hora de investir na sua qualificação profissional e garantir um futuro mais promissor.

