Cuidado! Você pode cair NESSE GOLPE dos Correios sem saber

Com o aumento das compras online, os golpes envolvendo entregas e cobranças têm se tornado cada vez mais frequentes. Um dos golpes mais comuns atualmente é o golpe do SMS com link de cobrança sobre encomenda taxada.

Muitas pessoas têm recebido mensagens supostamente dos Correios, informando sobre uma taxa a ser paga para liberar uma encomenda. Esse golpe é sofisticado e pode enganar até os mais atentos.

Neste artigo, vamos explicar como o golpe funciona, como se prevenir e o que fazer se você cair nessa armadilha.

Os Correios nunca solicitam pagamento de taxas via SMS ou e-mail, todas as cobranças oficiais são feitas diretamente pelo site ou nas agências físicas. (Foto: Jeane de Oliveira)

Como o Golpe Funciona

Os golpistas enviam um SMS ou e-mail que parece ser dos Correios, informando que há uma taxa a ser paga para liberar uma encomenda. A mensagem contém um link que leva a um site falso, muito parecido com o site oficial dos Correios. Esse site solicita informações pessoais e de pagamento, como número do cartão de crédito e CPF.

Além do site falso, os golpistas podem usar números de telefone que imitam os números dos Correios, aumentando a credibilidade da fraude. Assim, a vítima, acreditando que a cobrança é legítima, acaba fornecendo seus dados, que são usados para realizar transações fraudulentas.

Saba mais: Golpe do boleto falso VOLTOU: como evitar e não sair no PREJUÍZO

Como se Prevenir

Para se prevenir desse tipo de golpe, é essencial adotar algumas práticas de segurança. Primeiramente, desconfie de mensagens que solicitem pagamento para liberar encomendas.

Os Correios não enviam mensagens com links para pagamentos via SMS ou e-mail. Todo pagamento de taxas de importação ou envio deve ser feito diretamente no site oficial dos Correios ou nas agências físicas.

Verifique sempre a origem das mensagens. Se receber uma mensagem suspeita, não clique em links e não forneça informações pessoais ou financeiras. Em vez disso, acesse o site dos Correios diretamente e verifique o status da sua encomenda usando o código de rastreamento.

Utilize ferramentas de segurança, como aplicativos antivírus e bloqueadores de phishing, para ajudar a identificar e bloquear sites fraudulentos.

Saiba mais: Golpe do SMS: mensagens falsas que podem ROUBAR seus dados

O Que Fazer se Cair no Golpe

Se você já forneceu suas informações em um site falso, é importante agir rapidamente para minimizar os danos. Primeiramente, entre em contato com o seu banco ou operadora de cartão de crédito para informar sobre a fraude e solicitar o bloqueio do cartão.

Isso pode evitar que transações fraudulentas sejam realizadas. Em seguida, registre um boletim de ocorrência na delegacia ou na delegacia de crimes virtuais da sua cidade.

Isso ajuda as autoridades a investigar o golpe e pode ser necessário para contestar cobranças indevidas. Além disso, informe aos Correios sobre a tentativa de golpe para que eles possam alertar outros clientes e tomar medidas para evitar novas fraudes.

Sempre desconfie!

Os golpes por celular têm crescido significativamente no Brasil. Em 2022, foram registradas mais de 380 mil tentativas de fraude no país, muitas delas envolvendo golpes via SMS e aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), esses golpes representaram um aumento de 65% em relação ao ano anterior. As fraudes mais comuns incluem o envio de links falsos para captura de dados pessoais e financeiros, e a clonagem de contas de aplicativos de mensagens.

Essas fraudes geram bilhões de reais em prejuízos anualmente, afetando tanto consumidores quanto empresas. Fontes como o Serasa Experian e a Febraban destacam a necessidade crescente de medidas de segurança digital para combater essa ameaça crescente.

O golpe do SMS de cobrança sobre encomenda taxada é uma fraude bem elaborada que pode enganar muitas pessoas. Manter-se informado e adotar práticas de segurança é crucial para se proteger.

Desconfie de mensagens que solicitam pagamento e sempre verifique diretamente com os Correios sobre qualquer taxa ou cobrança.

Seja proativo em proteger suas informações pessoais e financeiras. Lembre-se de que a prevenção é a melhor forma de evitar problemas. Em caso de suspeita, não hesite em buscar ajuda e orientação de especialistas em segurança cibernética.