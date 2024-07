Brasileiros com CPF final 9, 8, 7, 6 até 0 com FGTS bloqueado? Notícia surpresa

O governo liberou o acesso ao FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário. Veja como isso impacta suas finanças e quem será beneficiado.

O Governo anunciou o fim do bloqueio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário.

Com essa mudança, os cidadãos poderão acessar os recursos sem precisar esperar por 25 meses, como anteriormente.

Brevemente falando, esta medida traz um alívio significativo para muitos trabalhadores que vinham enfrentando dificuldades financeiras devido às restrições impostas pelo bloqueio. Saiba mais a seguir.

Trabalhadores comemoram a liberação do FGTS após fim do bloqueio. Entenda as novas regras e como acessar seus recursos rapidamente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar a retirada do saldo do FGTS?

Todos os cidadãos que optam pelo saque-aniversário enfrentam um bloqueio do FGTS, impedindo retiradas em caso de demissão sem justa causa.

Em suma, essa regra acaba prejudicando muitos trabalhadores, que ficam com o valor retido e, em caso de demissão, recebem apenas a multa rescisória.

Com o fim desse bloqueio, os trabalhadores terão mais flexibilidade para acessar seus recursos.

Não deixe de conferir: NIS da sorte? Brasileiros com dígito final desta lista recebe EXTRAS no Bolsa Família

Mudanças importantes

Fim do bloqueio : O bloqueio do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário será removido, permitindo acesso imediato aos recursos.

: O bloqueio do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário será removido, permitindo acesso imediato aos recursos. Flexibilidade : Trabalhadores poderão usar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, além do saque-aniversário.

: Trabalhadores poderão usar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, além do saque-aniversário. Beneficiários: Todos os trabalhadores com CPF terminando em 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9 serão beneficiados pela medida.

Impacto do Saque-Aniversário no FGTS

O saque-aniversário permite que os trabalhadores façam retiradas anuais de uma parte do saldo do FGTS. No entanto, essa modalidade tem causado preocupações devido ao grande volume de retiradas, que acaba reduzindo os recursos disponíveis para investimentos em programas habitacionais, saneamento básico e infraestrutura.

Consequências das retiradas

Redução de recursos : O saque-aniversário diminui os fundos disponíveis para financiamentos importantes.

: O saque-aniversário diminui os fundos disponíveis para financiamentos importantes. Investimentos comprometidos: Programas como o Minha Casa, Minha Vida podem ser afetados pela redução dos recursos do FGTS.

Posicionamento do Governo

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, expressou seu desapontamento com o saque-aniversário.

Além da redução dos recursos para novos investimentos, a modalidade bloqueia o saldo do trabalhador por dois anos.

Após esse período, o saldo pode ser revertido para o saque-rescisão. Como alternativa, o governo está considerando a introdução de um empréstimo consignado privado.

Alternativas e Futuro do FGTS

Empréstimo consignado privado : Proposta como substituto para o saque-aniversário, oferecendo uma nova forma de acesso ao crédito.

: Proposta como substituto para o saque-aniversário, oferecendo uma nova forma de acesso ao crédito. Revisão das regras: O governo está estudando maneiras de ajustar as regras do FGTS para equilibrar a necessidade de acesso imediato aos recursos com a manutenção de fundos para investimentos.

Acesso às informações e serviços do FGTS

Os trabalhadores podem acessar diversas informações e serviços relacionados ao FGTS pelo aplicativo oficial.

Este app permite verificar o saldo, aderir ao saque-aniversário, obter extratos e realizar outras operações.

Passos para utilizar o aplicativo do FGTS

Download do app : Disponível nas principais lojas de aplicativos.

: Disponível nas principais lojas de aplicativos. Cadastro : Realize o cadastro com seus dados pessoais, como CPF e senha.

: Realize o cadastro com seus dados pessoais, como CPF e senha. Consulta de saldo : Acesse o saldo disponível e veja as movimentações na conta.

: Acesse o saldo disponível e veja as movimentações na conta. Adesão ao saque-aniversário : Opte pelo saque-aniversário diretamente pelo app.

: Opte pelo saque-aniversário diretamente pelo app. Solicitação de serviços: Use o app para outras funcionalidades, como emissão de extratos e atualização de informações cadastrais.

O fim do bloqueio do FGTS para os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário é uma medida comemorada por muitos.

Com esta mudança, os trabalhadores terão mais liberdade para acessar seus recursos em momentos de necessidade, sem esperar longos períodos.

Embora o governo ainda esteja avaliando alternativas para garantir a sustentabilidade do FGTS, a flexibilização das regras representa um passo importante para melhorar a segurança financeira dos trabalhadores brasileiros.

Manter-se informado e utilizar os recursos disponíveis, como o aplicativo do FGTS, é essencial para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos.

Não deixe de conferir: MEI pode ter direito a benefício de R$1.500,00