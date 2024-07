Bônus de R$ 1.400+ para aposentados brasileiros causa filas nos bancos; como sacar

Aposentados podem ter direito ao PIS/PASEP de R$1400? Verifique as condições e procedimentos necessários para receber o benefício em 2023.

O abono salarial do PIS/PASEP, iniciado em fevereiro deste ano, tem gerado muitas dúvidas, especialmente entre os aposentados.

Com um valor máximo de R$1.412, equivalente a um salário mínimo, este benefício é destinado a trabalhadores com carteira assinada.

Mas a pergunta que muitos fazem é: aposentados também têm direito a esse benefício? Siga a leitura e descubra a seguir.

O PIS/PASEP de R$1400 está disponível para aposentados? Entenda as regras e veja se você se qualifica para este abono salarial. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Aposentados têm direito ao PIS/PASEP?

Para que um aposentado possa receber o abono salarial, é necessário que ele tenha retornado ao mercado de trabalho com carteira assinada.

Além disso, o trabalhador deve ter atuado pelo menos 30 dias em 2022, ter recebido até dois salários mínimos mensais no ano passado, e ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos cinco anos.

Outro requisito essencial é a inclusão do trabalhador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) enviada pela empresa.

Portanto, mesmo aposentados podem ter direito ao abono, mas as chances são limitadas e dependem do cumprimento rigoroso dessas condições.

Quais são as condições para receber o abono salarial?

Retorno ao Mercado de Trabalho : O aposentado deve estar trabalhando com carteira assinada.

: O aposentado deve estar trabalhando com carteira assinada. Tempo de Trabalho : Deve ter atuado por pelo menos 30 dias no ano anterior.

: Deve ter atuado por pelo menos 30 dias no ano anterior. Limite de Renda : Ter recebido até dois salários mínimos mensais.

: Ter recebido até dois salários mínimos mensais. Tempo de Contribuição : Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos cinco anos.

: Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos cinco anos. Inclusão na RAIS: A empresa deve ter incluído o trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais.

Cotas do PIS/PASEP: outro benefício

Em contraste com o abono salarial, as cotas do PIS/PASEP são um benefício diferente. Este é destinado a trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988 e que não resgataram seus valores.

Esse montante pode alcançar até R$3 mil. O prazo para resgatar essas cotas terminou em agosto do ano passado, mas o governo anunciou que ainda há um período de cinco anos para reaver o montante.

A forma de reaver o dinheiro pode exigir o envio de recurso administrativo ao Ministério do Trabalho, embora detalhes adicionais ainda não tenham sido divulgados.

Resgate das cotas do PIS/PASEP

Beneficiários : Trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988.

: Trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988. Valor : Pode chegar até R$3 mil.

: Pode chegar até R$3 mil. Prazo : O prazo inicial terminou em agosto do ano passado, mas ainda há cinco anos para resgate.

: O prazo inicial terminou em agosto do ano passado, mas ainda há cinco anos para resgate. Procedimento: Pode exigir o envio de recurso administrativo ao Ministério do Trabalho.

Procedimentos e datas de liberação

Os aposentados interessados no PIS/PASEP devem ficar atentos às condições específicas para cada tipo de benefício.

As datas de liberação variam e é importante seguir os procedimentos corretamente para garantir o recebimento.

Para o abono salarial, o pagamento geralmente segue um calendário anual, enquanto o resgate das cotas do PIS/PASEP pode exigir processos administrativos adicionais.

Passos para verificação e solicitação

Verificação de Elegibilidade : Confirmar se atende a todos os critérios para o abono salarial.

: Confirmar se atende a todos os critérios para o abono salarial. Consultar Calendário : Verificar as datas de liberação do benefício.

: Verificar as datas de liberação do benefício. Procedimentos Administrativos: Para as cotas do PIS/PASEP, estar preparado para enviar recurso ao Ministério do Trabalho.

Os aposentados que buscam informações sobre o PIS/PASEP devem entender claramente as diferenças entre o abono salarial e as cotas do PIS/PASEP.

Ambos os benefícios têm requisitos específicos e processos distintos para solicitação. Enquanto o abono salarial exige retorno ao mercado de trabalho e cumprimento de critérios anuais, as cotas do PIS/PASEP estão relacionadas a um período específico de trabalho histórico.

Manter-se informado e acompanhar as datas e procedimentos é crucial para garantir que todos os direitos sejam exercidos adequadamente.

Atenção aos detalhes e preparação para os requisitos administrativos são fundamentais para o sucesso na obtenção desses benefícios.

