Bloqueio do INSS está deixando brasileiros EM CHOQUE, mas é possível fugir

INSS intensifica a revisão de benefícios a partir de agosto. Veja quem pode ser afetado e quais ações tomar para evitar o bloqueio.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está intensificando a revisão de benefícios previdenciários a partir de agosto, como parte do programa de combate a fraudes e irregularidades.

De maneira resumida, esta medida visa garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário e pode resultar na suspensão ou bloqueio de pagamentos para aqueles que não cumprirem os requisitos para recebimento do benefício.

INSS intensifica a revisão de benefícios a partir de agosto. Veja quem pode ser afetado e quais ações tomar para evitar o bloqueio. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem será atingido pela revisão do INSS?

A revisão do INSS incluirá principalmente os benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) com mais de dois anos de autorização e os benefícios assistenciais (BPC) para idosos e pessoas com deficiência.

O objetivo é verificar se as condições que deram origem ao benefício ainda permanecem e se os beneficiários continuam a se enquadrar nos critérios estabelecidos pela legislação.

Aproveite e veja: CRAS anuncia auxílio de R$ 3,4 MIL e brasileiros CORREM para receber

Tipos de benefícios alvo

Benefícios por Incapacidade Temporária : Foco nos benefícios autorizados há mais de dois anos.

: Foco nos benefícios autorizados há mais de dois anos. Benefícios Assistenciais (BPC): Revisão das condições de idosos e pessoas com deficiência para garantir a continuidade do benefício.

Como será feita a revisão?

O INSS realizará um cruzamento de dados para identificar possíveis inconsistências nas informações dos beneficiários.

Aqueles que apresentarem indícios de irregularidade serão convocados para apresentar documentação e passar por perícia médica.

A saber, este processo visa assegurar que apenas aqueles que realmente têm direito aos benefícios continuem a recebê-los.

Etapas da revisão

Cruzamento de Dados : Identificação de inconsistências nas informações dos beneficiários.

: Identificação de inconsistências nas informações dos beneficiários. Convocação : Beneficiários com possíveis irregularidades serão chamados para apresentar documentação e realizar perícia médica.

: Beneficiários com possíveis irregularidades serão chamados para apresentar documentação e realizar perícia médica. Análise de Documentação: Avaliação dos documentos e da perícia para verificar a continuidade das condições que originaram o benefício.

O que o beneficiário deve fazer?

Para evitar o bloqueio ou suspensão do benefício, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no INSS e fiquem atentos às notificações. Veja abaixo as principais ações que devem ser tomadas:

Manter os dados atualizados

Dados Cadastrais : Atualize informações como CPF e endereço regularmente.

: Atualize informações como CPF e endereço regularmente. Contato: Verifique se os dados de contato estão corretos para receber notificações.

Acompanhar as notificações

Canais de Comunicação: O INSS poderá entrar em contato por carta registrada, e-mail ou pelo aplicativo Meu INSS. É crucial estar atento a essas notificações e atender aos chamados prontamente.

Apresentar a documentação solicitada

Documentos Médicos : Em caso de convocação para perícia, leve toda a documentação solicitada, como laudos médicos, exames e receitas.

: Em caso de convocação para perícia, leve toda a documentação solicitada, como laudos médicos, exames e receitas. Perícia Médica: Compareça à perícia médica com todos os documentos necessários para comprovar a continuidade das condições que justificam o benefício.

O que acontece em caso de irregularidade?

Se após a análise da documentação e da perícia médica for constatada alguma irregularidade, o benefício poderá ser suspenso ou bloqueado. No entanto, o beneficiário terá direito à ampla defesa e poderá recorrer da decisão, garantindo assim que todos os aspectos do caso sejam reavaliados.

Procedimentos em caso de irregularidade

Suspensão ou Bloqueio : Identificação de irregularidades pode resultar na suspensão ou bloqueio do benefício.

: Identificação de irregularidades pode resultar na suspensão ou bloqueio do benefício. Direito à Defesa : O beneficiário pode apresentar uma defesa e recorrer da decisão.

: O beneficiário pode apresentar uma defesa e recorrer da decisão. Reavaliação: O INSS reavaliará o caso considerando os argumentos apresentados na defesa.

A intensificação da revisão dos benefícios pelo INSS é uma medida necessária para combater fraudes e garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário.

Para os beneficiários, é essencial manter os dados atualizados e acompanhar todas as notificações do INSS para evitar surpresas desagradáveis.

Manter-se informado e cumprir com todas as exigências do INSS são passos cruciais para assegurar que os direitos dos beneficiários sejam mantidos.

A revisão é uma oportunidade para corrigir eventuais irregularidades e garantir que o sistema previdenciário continue a atender aqueles que realmente necessitam.

Aproveite e veja: Novo recorde do Bolsa Família em julho e anúncio de um NOVO benefício