Salário de até R$ 6.130! Ministério da Pesca com 264 vagas abertas para concurso

O Ministério da Pesca acaba de anunciar a prorrogação das inscrições para seu novo concurso público, oferecendo 264 vagas com salários que podem chegar a até R$ 6.130,00. Este concurso é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e bons salários no serviço público.

As vagas são distribuídas em diversas áreas, permitindo que profissionais de diferentes formações possam participar. Neste artigo, vamos detalhar as informações sobre o concurso, incluindo requisitos, inscrições e etapas do processo seletivo, para que você possa se preparar e aproveitar essa chance.

O concurso do Ministério da Pesca são distribuídas em diversas áreas técnicas e administrativas, oferecendo oportunidades para profissionais de diferentes formações e especialidades. (Foto: Jeane de Oliveira)

Vagas e Requisitos

O concurso do Ministério da Pesca oferece 264 vagas distribuídas entre cargos de nível médio e superior. As vagas abrangem áreas como administração, biologia, engenharia de pesca, informática, e outras especialidades técnicas.

Cada cargo possui requisitos específicos de formação e experiência, detalhados no edital do concurso. Para os cargos de nível médio, é necessário ter o ensino médio completo. Já para os cargos de nível superior, é exigido diploma de graduação na área correspondente.

Além disso, todos os candidatos devem estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, militares.

Inscrições e Provas

As inscrições para o concurso foram prorrogadas e podem ser feitas até a nova data limite, através do site oficial do Ministério da Pesca. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo, sendo essencial verificar o valor no edital.

O processo seletivo inclui provas objetivas e, para alguns cargos, provas discursivas e de títulos. As provas objetivas abordarão conhecimentos gerais e específicos relacionados ao cargo escolhido, sendo importante estudar o conteúdo programático disponível no edital.

Benefícios e Salários

Os salários para os cargos oferecidos pelo Ministério da Pesca variam de acordo com a função e o nível de escolaridade, podendo chegar a até R$ 6.130,00.

Além do salário, os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, plano de saúde, e adicionais por qualificação e desempenho.

O concurso oferece uma excelente oportunidade para aqueles que desejam uma carreira estável e bem remunerada no serviço público. Os aprovados serão lotados em diferentes regiões do país, de acordo com a necessidade do Ministério.

Não perca a oportunidade

Com 264 vagas abertas e salários que podem chegar a R$ 6.130,00, o concurso do Ministério da Pesca é uma oportunidade imperdível para quem busca estabilidade e bons salários no serviço público. Certifique-se de ler o edital atentamente, cumprir os requisitos e preparar-se adequadamente para as provas.

Não perca a chance de se inscrever e garantir uma vaga neste concurso. Acesse o site oficial de inscrições para mais informações e para realizar sua inscrição. Boa sorte!