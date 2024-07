Simpatia do DINHEIRO! Aprenda o TRUQUE irá atrair muita grana para a sua conta

Márcia Sensitiva ensina simpatia com vassoura para atrair dinheiro e harmonia. Saiba como simples práticas espirituais podem influenciar o bem-estar e a prosperidade.

A renomada sensitiva Márcia Fernandes revelou recentemente uma simpatia que envolve o uso de vassouras para atrair dinheiro e promover a harmonia no lar.

De acordo com Márcia, a organização da casa tem uma influência direta no estado emocional e mental dos seus moradores, afetando assim o bem-estar e as energias do ambiente.

Aprenda com Márcia Sensitiva uma simpatia com vassoura que promete atrair dinheiro. Descubra práticas espirituais para melhorar as energias do seu lar. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como a bagunça afeta a prosperidade?

Márcia enfatiza que a bagunça em casa atrai energias negativas, as quais podem prejudicar a prosperidade financeira.

Para combater essas energias, ela sugere algumas práticas espirituais simples, começando pela remoção de objetos quebrados.

“Coisas quebradas, vida quebrada”, afirma Márcia, explicando que itens danificados bloqueiam o fluxo de energia positiva, dificultando a entrada de dinheiro.

Outra dica importante é pintar as paredes com cal antes de aplicar a tinta. Segundo a sensitiva, o cal possui propriedades que ajudam a neutralizar energias eletromagnéticas negativas.

Além disso, ela recomenda a leitura do Salmo 33 antes de dormir para trazer paz e proteção ao lar.

Simpatia das vassouras

Uma das sugestões mais curiosas de Márcia envolve o uso de vassouras específicas. Ela explica que varrer a casa até às 18h evita “varrer” o dinheiro embora.

Também aconselha a não levar vassouras velhas para novas casas, para evitar a transferência de energias negativas.

Márcia detalha rituais específicos com diferentes tipos de vassouras, cada uma com uma função especial:

Vassoura de Guiné : Limpa energias negativas.

: Limpa energias negativas. Vassoura de Citronela : Atrai boas amizades e amor.

: Atrai boas amizades e amor. Vassoura de Capim-Limão : Elimina a inveja.

: Elimina a inveja. Vassoura de Erva-Cidreira: Garante paz e uma boa noite de sono.

Além disso, Márcia recomenda varrer a casa de dentro para fora para afastar pessoas indesejadas e deixar pó nos cantos para repelir visitas inoportunas.

Para aqueles que sofrem de pesadelos, a sensitiva sugere colocar uma vassoura debaixo da cama, na altura da cabeça, para afastar energias ruins.

É importante ressaltar que a eficácia desses rituais não é comprovada cientificamente. A prática dessas simpatias é uma questão de crença e fé individual, e a tentativa é uma escolha particular.

Organização da casa:

Remover objetos quebrados.

Pintar paredes com cal.

Ler o Salmo 33 antes de dormir.

Uso das vassouras:

Varrer a casa até às 18h.

Não levar vassouras velhas para novas casas.

Utilizar vassouras específicas: Guiné : Limpeza de energias negativas. Citronela : Boas amizades e amor. Capim-Limão : Eliminação de inveja. Erva-Cidreira : Paz e boa noite de sono.



Estas práticas, segundo Márcia Fernandes, podem ajudar a atrair prosperidade e harmonia para o lar. A escolha de seguir ou não essas simpatias é pessoal e baseada na fé individual.

