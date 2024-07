PIX limitado? Banco Central anuncia NOVAS REGRAS e brasileiros 100% insatisfeitos

Banco Central anuncia novas regras para o Pix, visando fortalecer a segurança das transações. Mudanças incluem limites reduzidos para dispositivos não cadastrados e lançamento do Pix Automático.

O Banco Central anunciou mudanças significativas nas regras do Pix, que entrarão em vigor a partir de 1º de novembro de 2024.

Essas novas medidas têm como objetivo fortalecer a segurança das transações realizadas por dispositivos móveis, como celulares e tablets, e reduzir a possibilidade de fraudes.

Mudanças importantes nas regras do Pix entrarão em vigor em novembro. Banco Central estabelece novas medidas de segurança e apresenta o Pix Automático. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas regras do PIX?

A principal alteração introduzida pelo Banco Central estabelece que dispositivos móveis não cadastrados previamente terão limites reduzidos para transações via Pix.

Nos dispositivos novos, que nunca foram usados para iniciar uma transação Pix, o valor máximo por transferência será de R$ 200, com um teto diário de R$ 1.000.

Para realizar transações acima desses valores, será necessário cadastrar o dispositivo na instituição financeira correspondente.

Outras medidas de segurança

Essas mudanças visam dificultar o uso de dispositivos não registrados para realizar transações, prevenindo o uso de dispositivos roubados ou comprometidos por fraudadores.

O Banco Central destacou que essas medidas são essenciais para aumentar a segurança dos usuários do Pix.

Além das novas regras para dispositivos móveis, o Banco Central determinou que as instituições financeiras adotem medidas adicionais de segurança.

Essas medidas incluem o uso de soluções avançadas para identificar transações atípicas e a verificação periódica dos clientes quanto a possíveis fraudes.

As instituições financeiras também devem fornecer informações aos clientes sobre como evitar fraudes digitais e tratar de maneira diferenciada aqueles com histórico de fraude.

Soluções avançadas para segurança

As instituições financeiras deverão implementar:

Monitoramento constante de transações para identificar atividades suspeitas.

de transações para identificar atividades suspeitas. Verificação periódica dos clientes para garantir a segurança das contas.

dos clientes para garantir a segurança das contas. Orientação contínua aos clientes sobre práticas seguras e prevenção de fraudes.

Lançamento do PIX Automático

Em outra novidade, o Banco Central anunciou o lançamento do Pix Automático, que estará disponível a partir de 16 de junho de 2025.

Em suma, esta nova funcionalidade permitirá aos usuários agendar transferências recorrentes sem a necessidade de autorizações repetidas, aumentando assim a conveniência e eficiência do serviço.

Benefícios do PIX Automático

O Pix Automático trará várias vantagens, como:

Agendamento de transferências recorrentes sem necessidade de autorizações repetidas.

sem necessidade de autorizações repetidas. Maior conveniência para usuários que realizam pagamentos frequentes.

para usuários que realizam pagamentos frequentes. Facilidade na gestão financeira através de transações automáticas programadas.

Os correntistas são aconselhados a cadastrar seus dispositivos e acompanhar as comunicações de suas instituições financeiras para garantir que possam continuar a usar o Pix de forma segura e eficiente.

Manter-se informado sobre as mudanças e seguir as recomendações de segurança é crucial para proteger suas transações e evitar fraudes.

Ações recomendadas para usuários

Para garantir a segurança e eficiência no uso do Pix, os usuários devem:

Cadastrar seus dispositivos móveis na instituição financeira.

móveis na instituição financeira. Acompanhar as comunicações e orientações de segurança fornecidas pelos bancos.

e orientações de segurança fornecidas pelos bancos. Adotar práticas seguras, como evitar compartilhar informações pessoais e usar autenticação em dois fatores.

As novas medidas anunciadas pelo Banco Central refletem um compromisso contínuo com a segurança das transações financeiras no Brasil.

As mudanças introduzidas para dispositivos móveis, juntamente com o lançamento do Pix Automático, visam proporcionar uma experiência mais segura e conveniente para todos os usuários do Pix.

Com a implementação dessas regras e funcionalidades, espera-se uma redução significativa nas fraudes e um aumento na confiança dos usuários no sistema financeiro digital.

