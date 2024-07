Caixa libera SAQUE ESPECIAL do FGTS e trabalhadores comemoram

A Caixa Econômica libera um saque especial do FGTS, trazendo alívio para milhões. Saiba quem tem direito e quando o dinheiro estará disponível.

Os trabalhadores brasileiros estão comemorando uma notícia esperada com grande expectativa. A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de um saque especial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), proporcionando um alívio financeiro para milhões de trabalhadores em todo o país.

A saber, esta medida vem em um momento crucial, oferecendo um suporte econômico essencial para muitas famílias. Basicamente, a liberação dos valores do saque especial será feita com base no lucro do FGTS referente ao ano de 2023.

Essa decisão traz esperança e alívio para muitos trabalhadores que aguardavam essa oportunidade para melhorar suas condições financeiras. Saiba mais a seguir.

Trabalhadores comemoram a liberação do saque especial do FGTS pela Caixa Econômica. Veja os detalhes sobre valores e prazos para o crédito do lucro. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao saque especial do FGTS?

Todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas no FGTS têm direito a receber uma parte do lucro. Isso inclui uma ampla gama de trabalhadores, como:

Trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Trabalhadores domésticos

Trabalhadores rurais

Trabalhadores temporários

Trabalhadores avulsos

Safreiros

Atletas profissionais

Aproveite para conferir: Revelado o segredo para fazer o seu dinheiro RENDER MUITO; aplique sem dor de cabeça

Quanto o dinheiro vai cair?

Para saber o valor exato que cada trabalhador receberá, é necessário considerar o saldo da conta em 31 de dezembro de 2023 e o percentual de distribuição que será definido pelo Conselho Curador do FGTS até o dia 6 de agosto.

Vale ressaltar que a rentabilidade do FGTS em 2023 foi de 8,4748%, superior à poupança e ao IPCA, o que torna o lucro ainda mais atrativo para os trabalhadores.

Quando o dinheiro estará disponível?

A Caixa Econômica Federal tem até o dia 31 de agosto para creditar o valor do lucro nas contas dos trabalhadores.

Após essa data, será possível verificar o valor creditado e acompanhar o histórico de rendimentos tanto no aplicativo FGTS quanto no site da Caixa.

É importante lembrar que o valor recebido será proporcional ao saldo que cada trabalhador tinha em sua conta no final de 2023. Portanto, quanto maior o saldo, maior será o valor do lucro creditado.

O que é o FGTS?

Criado em 1966, o FGTS é um benefício trabalhista destinado a proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa.

Todos os empregadores devem depositar mensalmente 8% do salário do empregado em uma conta vinculada ao contrato de trabalho.

Esses valores são mantidos em contas individuais na Caixa Econômica Federal, proporcionando uma segurança financeira adicional aos trabalhadores.

O FGTS não só protege os trabalhadores em caso de demissão, mas também serve como uma importante ferramenta de investimento para o governo, financiando projetos de infraestrutura, saneamento básico e habitação.

Como acessar o valor?

Os trabalhadores podem acessar o valor do lucro do FGTS diretamente pelo aplicativo FGTS, disponível para dispositivos móveis, ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

O aplicativo permite verificar se o dinheiro já foi creditado na conta, acompanhar o histórico de rendimentos e realizar outras operações relacionadas ao FGTS de forma prática e segura.

Enfim, o FGTS desempenha um papel fundamental na economia brasileira, não só protegendo os trabalhadores, mas também contribuindo para o desenvolvimento do país.

Com os recursos do FGTS, o governo pode investir em projetos que melhoram a qualidade de vida da população, gerando empregos e fomentando o crescimento econômico.

Aproveite para conferir: Precisando de mais dinheiro na conta? Saiba como obter créditos rápidos