Fim do PIX? Mudanças nos pagamento em 2025; prepare-se

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), continua evoluindo com novas regras e funcionalidades planejadas para 2025.

Com o objetivo de aumentar a segurança e a conveniência dos usuários, essas mudanças incluem limites de transação ajustáveis, novos mecanismos de segurança e a introdução do PIX Automático. Este artigo detalha as principais novidades e como elas impactarão os usuários do PIX.

As atualizações visam tornar o PIX ainda mais seguro e prático, alinhando-se às necessidades dos usuários e às tendências tecnológicas. Vamos explorar essas mudanças em detalhes, fornecendo todas as informações necessárias para você se preparar para as novas regras do PIX.

Aqui, você encontrará um guia completo sobre as novas funcionalidades e regras do PIX para 2025, com base em fontes confiáveis para garantir a precisão das informações.

O PIX Automático permitirá que você programe pagamentos recorrentes, como contas de luz e água, diretamente pelo aplicativo do seu banco. (Foto: Jeane de Oliveira)

Novas regras de segurança

Entre as principais novidades do PIX para 2025 estão as novas regras de segurança que o Banco Central está implementando. Uma das mudanças mais significativas é o bloqueio de horários para transferências de alto valor, estabelecendo um limite de R$ 1.000 para transferências feitas entre 20h e 6h.

Esse limite visa reduzir o risco de fraudes e aumentar a segurança dos usuários. Além disso, os clientes poderão ajustar os limites de transação de acordo com suas preferências para os períodos diurno e noturno, proporcionando mais controle sobre suas operações financeiras.

Para aumentar um limite, será necessário um prazo de 24 a 48 horas para a efetivação do pedido, evitando aumentos imediatos que poderiam ser explorados por criminosos em situações de risco.

Outra medida é a retenção temporária de transações para análise de risco, podendo reter uma transação por até 30 minutos durante o dia e 60 minutos à noite. Isso permitirá uma verificação mais detalhada em casos suspeitos, reforçando a segurança das transações​​.

PIX automático

Uma das grandes novidades do PIX para 2025 é o lançamento do PIX Automático, previsto para estar disponível a partir de abril. Essa funcionalidade permitirá que usuários programem pagamentos recorrentes, similar ao débito automático, para contas como luz, água, telefone e assinaturas de serviços.

O PIX Automático trará mais conveniência aos usuários, eliminando a necessidade de autorizar manualmente pagamentos recorrentes. Os usuários poderão configurar essas transações através do aplicativo do banco, definindo os valores e a frequência dos pagamentos. Esse recurso visa simplificar a gestão financeira e garantir que contas importantes sejam pagas pontualmente, evitando atrasos e multas.

Essa inovação será obrigatória para todas as instituições financeiras que oferecem o PIX, garantindo que todos os usuários tenham acesso a essa nova funcionalidade. A expectativa é que o PIX Automático aumente a eficiência dos pagamentos e a satisfação dos clientes​.

Consultas e marcação de contas

Outra importante atualização do PIX envolve a marcação e consulta de contas suspeitas de fraude. As instituições financeiras serão obrigadas a adotar controles adicionais para identificar e marcar contas que apresentem indícios de uso fraudulento.

Essas contas serão registradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), permitindo uma prevenção mais eficaz contra fraudes.

Além disso, será permitido o compartilhamento de informações sobre transações suspeitas com autoridades de segurança pública, reforçando a cooperação no combate a atividades criminosas.

As instituições financeiras terão que relatar essas atividades ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, ou à Diretoria Executiva, e manter esses dados à disposição do Banco Central.

Essas medidas visam aumentar a transparência e a segurança do sistema PIX, garantindo que os usuários possam realizar transações com maior confiança e proteção contra fraudes​ (CNN Brasil)​.

Se mantenha informado!

As novas regras e funcionalidades do PIX para 2025 prometem tornar o sistema de pagamentos ainda mais seguro e conveniente para todos os usuários. Com ajustes nos limites de transação, a introdução do PIX Automático e medidas adicionais de segurança, o Banco Central busca atender às necessidades dos consumidores e proteger contra fraudes.

Esteja atento às mudanças e prepare-se para aproveitar ao máximo as novas funcionalidades do PIX. Mantenha-se informado e utilize essas novidades para facilitar sua vida financeira e aumentar a segurança das suas transações.