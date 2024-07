NIS da sorte? Brasileiros com dígito final desta lista recebe EXTRAS no Bolsa Família

Hoje é o dia de sorte para beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6. Saiba mais sobre os pagamentos e benefícios adicionais oferecidos

Hoje, 25 de julho de 2024, é um dia especial para os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 6. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal anunciaram o início dos pagamentos do benefício, que seguirão até o final do mês.

Os valores do Bolsa Família permanecem em R$600, distribuídos em diferentes tipos de benefícios adaptados às necessidades das famílias. O Benefício de Renda de Cidadania (BRC) proporciona R$142 por pessoa, enquanto o Benefício Complementar (BCO) assegura que a soma total dos benefícios atinja no mínimo R$600 por família.

Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6 recebem boas notícias hoje. Veja detalhes sobre os pagamentos e os tipos de benefícios disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os EXTRAS do Bolsa Família?

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$142 por pessoa

R$142 por pessoa Benefício Complementar (BCO): Garantia de no mínimo R$600 por família

Garantia de no mínimo R$600 por família Benefício Primeira Infância (BPI): R$150 por criança de zero a sete anos

R$150 por criança de zero a sete anos Benefício Variável Familiar (BVF): R$50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos

R$50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$50 por membro da família com até sete meses incompletos, com transferências começando em setembro

R$50 por membro da família com até sete meses incompletos, com transferências começando em setembro Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garantia de que ninguém receba menos do que no programa anterior, Auxílio Brasil, válido até maio de 2025

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho

NIS final 1: 18 de julho

18 de julho NIS final 2: 19 de julho

19 de julho NIS final 3: 22 de julho

22 de julho NIS final 4: 23 de julho

23 de julho NIS final 5: 24 de julho

24 de julho NIS final 6: 25 de julho

25 de julho NIS final 7: 26 de julho

26 de julho NIS final 8: 29 de julho

29 de julho NIS final 9: 30 de julho

30 de julho NIS final 0: 31 de julho

Famílias com crianças de zero a sete anos recebem um adicional de R$150 por meio do Benefício Primeira Infância (BPI). Gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos têm direito ao Benefício Variável Familiar (BVF), que inclui um extra de R$50.

O Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) oferece R$50 por membro da família com até sete meses incompletos, com transferências começando em setembro.

Além disso, o Benefício Extraordinário de Transição (BET) garante que ninguém receba menos do que no programa anterior, Auxílio Brasil, e é válido até maio de 2025.

Hoje é o dia de sorte para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6, mas todos os beneficiários devem ficar atentos ao calendário de pagamentos para garantir que recebam seus benefícios conforme as datas estabelecidas.

