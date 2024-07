CRAS anuncia auxílio de R$ 3,4 MIL e brasileiros CORREM para receber

Confira como garantir até R$ 3,4 mil em benefícios pelo CRAS. Veja se você tem direito e atualize seu cadastro para não perder essa oportunidade.

Pessoas com cadastro ativo no CRAS poderão, em breve, receber benefícios acumulados de até R$ 3,4 mil.

Esse valor é fruto do acúmulo de benefícios que muitos cidadãos podem estar deixando de receber. Veja como garantir essa quantia nas próximas semanas.

Entenda como receber auxílio de R$ 3,4 mil com o CadÚnico. Atualize seu cadastro no CRAS e garanta todos os benefícios sociais disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o cadastro no CRAS?

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) estão prontos para oferecer ajuda social à população.

Nesses centros, é possível fazer o Cadastro Único para Programas Sociais, conhecido como CadÚnico. Este cadastro garante ao cidadão um número NIS, essencial para a inscrição em diversos programas sociais.

Entretanto, a inscrição no CadÚnico não garante automaticamente o recebimento dos benefícios. É necessário atender aos requisitos específicos de cada programa.

Para realizar o cadastro no CRAS, a família deve escolher um responsável familiar, que deve ter mais de 18 anos. Esse responsável deve comparecer a uma unidade do CRAS com os seguintes documentos:

Documentos necessários para o Responsável Familiar:

Documento de identificação com foto

CPF (preferencialmente) ou título de eleitor

Comprovante de residência ou declaração de endereço

Documentos necessários para cada membro da família:

CPF

Certidão de nascimento ou casamento

Carteira de identidade

Carteira de trabalho

Título de eleitor

Você pode conferir os endereços das unidades do CRAS na sua cidade clicando aqui.

Benefícios do CadÚnico

Muitas pessoas desconhecem que é possível acumular benefícios através do CadÚnico, podendo receber até R$ 3,4 mil.

Este valor resulta da soma de vários benefícios sociais, que podem ser acessados por meio do CadÚnico. Para garantir esses benefícios, é fundamental estar com o cadastro atualizado e verificar regularmente os programas disponíveis.

Manter o cadastro atualizado é crucial para assegurar que todos os benefícios possíveis sejam recebidos. O CadÚnico é a porta de entrada para diversos programas sociais, incluindo o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, e muitos outros.

Com um cadastro ativo e atualizado, as chances de acessar esses benefícios aumentam significativamente.

Como verificar se você tem direito ao Auxílio?

Para verificar se você tem direito ao auxílio de até R$ 3,4 mil, siga estes passos:

Atualize seu CadÚnico: Verifique se todas as informações no seu cadastro estão corretas e atualizadas.

Verifique se todas as informações no seu cadastro estão corretas e atualizadas. Consulte os Programas Disponíveis: Acesse o site ou vá até uma unidade do CRAS para verificar os programas disponíveis e os requisitos necessários.

Acesse o site ou vá até uma unidade do CRAS para verificar os programas disponíveis e os requisitos necessários. Atenda aos Requisitos: Certifique-se de que você atende aos requisitos específicos de cada programa para garantir o recebimento dos benefícios.

Fique atento aos prazos para a inscrição e atualização do CadÚnico. Muitos programas têm períodos específicos para cadastro e recadastramento, e perder esses prazos pode resultar na perda de benefícios importantes.

O auxílio de R$ 3,4 mil oferecido pelo CRAS pode fazer uma grande diferença na vida das famílias brasileiras.

Para garantir o acesso a esses benefícios, é fundamental manter o CadÚnico atualizado e verificar regularmente os programas disponíveis.

Com atenção aos prazos e requisitos, você pode assegurar que todos os benefícios sejam recebidos, proporcionando maior segurança financeira e social para sua família.

