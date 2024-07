Correios abrem concurso público com salários de até R$ 6,8 mil: confira como se inscrever

Correios anunciam concurso público para 33 vagas de nível júnior com salário de até R$ 6.872,48. Oportunidades em diversas regiões do país.

Os Correios anunciaram na terça-feira, 23, a abertura de um concurso público para preencher 33 vagas de nível júnior. As vagas são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro e médico do trabalho. Além das vagas disponíveis, haverá também a formação de cadastro de reserva. O salário inicial pode chegar a R$ 6.872,48.

As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões do país, incluindo Brasília e os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. A distribuição geográfica das vagas oferece uma ampla oportunidade para candidatos de diferentes locais.

Quais são os detalhes do processo seletivo?

O processo seletivo será dividido em duas fases principais. Na primeira fase, os candidatos passarão por uma prova objetiva composta por 50 questões. Estas questões abrangerão língua portuguesa, legislação aplicada, fundamentos de segurança do trabalho e conhecimentos específicos relacionados ao cargo pretendido. Esta etapa visa avaliar o conhecimento teórico dos candidatos nas áreas exigidas pelo cargo.

Na segunda fase, haverá a comprovação dos requisitos dos candidatos, análise de perfil profissional e exames médicos admissionais. Essa fase tem como objetivo garantir que os candidatos possuem as qualificações e a aptidão necessária para desempenhar as funções do cargo.

Qual é a remuneração do concurso público dos Correios?

Os salários iniciais variam de acordo com o cargo escolhido, sendo bastante atrativos:

Técnico em segurança do trabalho júnior (nível médio): R$ 3.672,84

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.583,54

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.872,48

Médico do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.872,48

Esses valores refletem a valorização dos profissionais, garantindo uma remuneração justa e compatível com as responsabilidades do cargo.

Como fazer a inscrição para o concurso dos Correios?

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), responsável pela organização do concurso. As inscrições serão abertas às 10h do dia 7 de agosto e encerradas às 22h do dia 8 de setembro.

É importante destacar que a inscrição só será confirmada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 70, que deve ser quitada via boleto bancário até o dia 9 de setembro.

Quais são as etapas do concurso?

As etapas do concurso incluem:

Prova objetiva: 50 questões sobre língua portuguesa, legislação aplicada, fundamentos de segurança do trabalho e conhecimentos específicos.

50 questões sobre língua portuguesa, legislação aplicada, fundamentos de segurança do trabalho e conhecimentos específicos. Comprovação dos requisitos: Verificação dos documentos e qualificações dos candidatos.

Verificação dos documentos e qualificações dos candidatos. Análise de perfil profissional: Avaliação da compatibilidade do perfil do candidato com as exigências do cargo.

Avaliação da compatibilidade do perfil do candidato com as exigências do cargo. Exames médicos admissionais: Verificação da aptidão física e mental do candidato para o exercício do cargo.

Cronograma e validade do concurso

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de novembro. A validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Isso significa que os aprovados no cadastro de reserva poderão ser chamados dentro desse período, caso surjam novas vagas.

Este concurso dos Correios é uma excelente oportunidade para profissionais que buscam estabilidade e bons salários. As vagas distribuídas em diversas regiões do país aumentam a acessibilidade para candidatos de diferentes locais, tornando o processo mais inclusivo e abrangente. Não perca essa chance de se inscrever e concorrer a uma vaga em uma das instituições mais tradicionais do Brasil.

