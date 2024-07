Transcrição de áudio no WhatsApp: como fazer? Veja o passo a passo

Aprenda a transcrever áudios no WhatsApp de forma simples. Conheça métodos eficazes para iPhone, Android e ChatBot e facilite sua comunicação.

O WhatsApp é o mensageiro instantâneo mais utilizado do mundo. Essa popularidade se deve às várias possibilidades de enviar e receber mensagens, tanto de texto quanto de voz.

Para quem não pode ouvir mensagens de voz em determinados momentos, o app lançou um recurso que faz a transcrição automática dessas mensagens.

Atualmente, a transcrição de áudio está em fase de testes e sendo distribuída gradualmente para os usuários. Caso você ainda não tenha acesso a essa funcionalidade, há outras formas de realizar esse procedimento. Confira a seguir!

Saiba como ativar a transcrição automática de áudios no WhatsApp. Descubra alternativas para iPhone, Android e ChatBot e otimize sua experiência. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como transcrever áudios no WhatsApp pelo iPhone?

Para usuários de iPhone, é importante lembrar que a transcrição automática está sendo liberada aos poucos. Se ela ainda não está disponível, mesmo com a atualização mais recente do app, será necessário aguardar. Veja o passo a passo para ativar essa função:

Abra o WhatsApp no seu iPhone;

Vá em “Configurações”;

Toque na opção “Conversas”;

Se disponível, selecione “Transcrição de mensagens de voz” e ative a chave correspondente;

Pronto! Os áudios recebidos serão transcritos automaticamente.

Como transcrever áudios no WhatsApp pelo Android?

Para usuários de Android, o processo é similar ao do iPhone. Siga as etapas abaixo:

Abra o WhatsApp no seu smartphone Android;

Toque no símbolo com três pontos na parte superior direita da tela;

Selecione “Configurações” no menu;

Vá até “Conversas”;

Ative a opção “Transcrição de mensagens de voz”;

Pronto! Seus áudios serão transcritos automaticamente.

Como transcrever áudios no WhatsApp pelo ChatBot?

Outra maneira eficaz de transcrever áudios é utilizando um ChatBot. Ele funciona como um contato no WhatsApp, onde a mensagem de áudio encaminhada é automaticamente convertida em texto. Veja como utilizá-lo:

Adicione o número (31) 97228-0540 como um contato no seu celular;

Abra o WhatsApp e encaminhe a mensagem de áudio para o contato do ChatBot;

Aceite o alerta de contato com um chat que usa IA;

Concorde com os Termos de Uso apresentados;

Permita que o chat faça a transcrição dos áudios;

O ChatBot transcreverá o áudio e enviará o texto como uma mensagem;

Pronto! Repita o processo sempre que precisar.

Dicas para utilizar a transcrição de áudio no WhatsApp

Mantenha o WhatsApp Atualizado : Certifique-se de estar utilizando a versão mais recente do app para acessar novas funcionalidades.

: Certifique-se de estar utilizando a versão mais recente do app para acessar novas funcionalidades. Verifique Configurações : Confira se a transcrição está habilitada nas configurações do WhatsApp.

: Confira se a transcrição está habilitada nas configurações do WhatsApp. Use Ferramentas Adicionais : Considere utilizar ChatBots para transcrição, caso o recurso nativo ainda não esteja disponível para você.

: Considere utilizar ChatBots para transcrição, caso o recurso nativo ainda não esteja disponível para você. Proteja sua Privacidade: Esteja ciente dos Termos de Uso e das permissões concedidas aos ChatBots.

Agora que você sabe como transcrever áudios no WhatsApp, não precisa mais se preocupar em não conseguir ouvir mensagens de voz. Essas soluções garantem que você possa acessar o conteúdo de áudios de forma rápida e eficiente, seja através do próprio app ou de ferramentas adicionais.

Benefícios da transcrição de áudio

Acessibilidade : Ideal para pessoas com dificuldades auditivas ou em situações onde ouvir áudio não é possível.

: Ideal para pessoas com dificuldades auditivas ou em situações onde ouvir áudio não é possível. Praticidade : Facilita a leitura rápida de mensagens longas.

: Facilita a leitura rápida de mensagens longas. Documentação: Permite armazenar conversas importantes em formato de texto.

Embora a transcrição automática de áudios pelo WhatsApp ainda esteja em fase de testes, existem métodos alternativos eficazes para garantir que você não perca nenhuma mensagem importante.

Esteja sempre atualizado com as últimas versões do app e explore as funcionalidades disponíveis para melhorar sua experiência de uso. Com essas dicas, a comunicação via WhatsApp se torna ainda mais acessível e prática.

Lembre-se de sempre verificar as configurações do seu app e, se necessário, utilizar ChatBots confiáveis para a transcrição de áudios. Assim, você poderá ler suas mensagens de voz em qualquer situação, mantendo-se conectado e informado.

Agora que você conhece essas técnicas, aproveite ao máximo os recursos do WhatsApp para facilitar sua comunicação diária!

