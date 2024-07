Faça seu dinheiro RENDER aproximadamente R$ 1.000,00 por mês; saiba como

Investir 200 mil reais na poupança ainda vale a pena? Com a taxa SELIC atual, veja como esse valor pode render por mês e alternativas mais rentáveis.

Investir na poupança ainda é uma prática comum no Brasil, mesmo com a disponibilidade de opções mais rentáveis no mercado.

Com a taxa SELIC em 10,50%, muitos investidores se questionam sobre os rendimentos de um depósito de 200 mil reais na poupança. Apesar de ser uma alternativa tradicional, é importante entender os detalhes do rendimento e considerar se essa é a melhor escolha atualmente.

Nas linhas a seguir, vamos explorar o funcionamento do rendimento da poupança, calcular quanto 200 mil reais podem render por mês e analisar se essa ainda é uma opção de investimento viável nos dias de hoje.

Qual o rendimento mensal de 200 mil reais na poupança com a taxa SELIC em 10,50%? Saiba se essa é a melhor opção de investimento atualmente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o rendimento da poupança?

Regras de rendimentos

O rendimento da poupança no Brasil é regido por uma regra básica que depende da taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia).

Quando a SELIC está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da SELIC mais a Taxa Referencial (TR). Se a SELIC está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR.

Não deixe de conferir:

Taxa SELIC atual

Atualmente, com a SELIC em 10,50% ao ano, o rendimento da poupança é de 0,5% ao mês mais a TR. Como a TR está em 0, o rendimento adicional é insignificante, resultando em um ganho de 0,5% mensais.

Cálculo do rendimento de 200 mil reais na poupança

Para calcular o rendimento mensal de 200 mil reais na poupança, aplica-se a fórmula de rendimento mensal de 0,5%. Veja como o cálculo é feito:

Rendimento Mensal= Valor Investido×(1000,5​)

Valor investido: R$ 200.000,00

Rendimento mensal: 200.000 x 0,005 = R$ 1.000,00

Portanto, 200 mil reais na poupança rendem aproximadamente R$ 1.000,00 por mês, considerando a taxa SELIC atual de 10,50% ao ano.

Quais são as vantagens e desvantagens da poupança?

Vantagens

Segurança: A poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até o limite de R$ 250.000 por instituição financeira e por CPF, tornando-a uma das opções mais seguras.

A poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até o limite de R$ 250.000 por instituição financeira e por CPF, tornando-a uma das opções mais seguras. Liquidez: Os recursos podem ser retirados a qualquer momento sem perda do rendimento acumulado até a data do saque.

Os recursos podem ser retirados a qualquer momento sem perda do rendimento acumulado até a data do saque. Isenção de Imposto de Renda: Os rendimentos da poupança são isentos de Imposto de Renda, o que pode ser atrativo para alguns investidores.

Desvantagens

Baixo Rendimento: Mesmo com a SELIC alta, a poupança oferece um rendimento relativamente baixo em comparação com outras opções de investimento. Isso pode resultar em perda do poder de compra, especialmente em cenários de alta inflação.

Existem alternativas de investimento mais rentáveis?

CDBs (Certificados de Depósito Bancário)

Os CDBs são uma alternativa interessante, oferecendo rendimentos superiores à poupança. Com a SELIC alta, muitos CDBs pagam 100% ou mais do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que acompanha de perto a SELIC.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto oferece títulos públicos com rendimentos mais atrativos que a poupança. Exemplos incluem o Tesouro Selic, que acompanha a taxa SELIC, e o Tesouro IPCA+, que oferece rendimento atrelado à inflação mais uma taxa fixa.

Fundos de Investimento

Os fundos de investimento permitem a diversificação em diferentes ativos, geridos por profissionais. Existem fundos para diferentes perfis de risco, desde conservadores até agressivos, oferecendo potencial de retorno superior à poupança.

Vale a pena investir na poupança?

Embora a poupança ofereça segurança e liquidez, seu baixo rendimento a torna menos atrativa em tempos de alta inflação e alta taxa SELIC.

Investidores que buscam maior rentabilidade devem considerar outras alternativas, como CDBs, Tesouro Direto e fundos de investimento, que podem oferecer retornos superiores.

Se o seu objetivo é manter um fundo de emergência com alta liquidez e segurança, a poupança pode ser adequada.

Entretanto, para investimentos de médio a longo prazo, explorar outras opções pode ser mais vantajoso financeiramente.

Não deixe de conferir: