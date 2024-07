Salário-família: como receber o benefício complementar DE RENDA

O salário-família é um benefício previdenciário que tem como objetivo auxiliar financeiramente trabalhadores de baixa renda que possuem filhos.

Ele é pago mensalmente e pode ser uma ajuda significativa para complementar a renda familiar. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quem tem direito e como solicitar esse benefício.

Com a atualização dos valores e as regras específicas para 2024, é essencial estar bem informado para garantir o acesso ao salário-família. E

ste artigo vai detalhar os critérios de elegibilidade, o processo de solicitação e as documentações necessárias para que você possa receber esse importante auxílio.

Aqui, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre o salário-família, desde quem tem direito até os passos para fazer a solicitação e garantir o recebimento do benefício de forma eficiente.

O salário-família pode ser acumulado com benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez\. Foto: Jeane de Oliveira

Quem Tem Direito?

Para ter direito ao salário-família, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. Primeiramente, o trabalhador deve estar registrado formalmente, seja como empregado de carteira assinada, empregado doméstico ou trabalhador avulso. Além disso, a renda mensal do trabalhador não pode ultrapassar o valor de R$ 1.819,26 em 2024.

Outro requisito importante é ter filhos menores de 14 anos ou filhos de qualquer idade que sejam portadores de deficiência. O valor do benefício é de R$ 62,04 por filho, sendo que ambos os pais podem receber o benefício se cumprirem os requisitos. Isso significa que, se um casal tem dois filhos, ambos podem receber R$ 124,08 mensais, cada um.

É importante lembrar que o salário-família é acumulável com outros benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e aposentadoria por idade rural. Portanto, mesmo aposentados, se tiverem filhos que se enquadram nos critérios, podem solicitar o benefício​​.

Como Solicitar o Salário-Família

O processo para solicitar o salário-família é relativamente simples. O trabalhador deve apresentar a documentação necessária diretamente ao empregador ou ao órgão gestor, no caso dos trabalhadores avulsos. Entre os documentos exigidos estão o CPF, documento de identificação com foto, certidão de nascimento dos dependentes, caderneta de vacinação para crianças até 6 anos e comprovante de frequência escolar para dependentes de 7 a 14 anos.

Para trabalhadores que estão recebendo auxílio-doença ou aposentadoria, a solicitação deve ser feita diretamente ao INSS. Isso pode ser feito por meio do site ou aplicativo Meu INSS, ou nas agências da Previdência Social, mediante agendamento. O empregador é responsável por repassar o valor do benefício junto com o salário do trabalhador.

É importante manter a documentação sempre atualizada. A caderneta de vacinação deve ser apresentada anualmente, e o comprovante de frequência escolar a cada seis meses, nos meses de maio e novembro. Se a documentação não for atualizada, o pagamento do benefício pode ser suspenso​ .

Valor do Benefício e Pagamento

O valor do salário-família para 2024 é de R$ 62,04 por filho, para trabalhadores que recebem até R$ 1.819,26 por mês. Este valor é atualizado anualmente e varia conforme o número de dependentes que o trabalhador possui. Por exemplo, se um trabalhador tem três filhos menores de 14 anos, ele receberá R$ 186,12 mensais.

O pagamento é feito diretamente pelo empregador, que deve incluir o valor do salário-família na folha de pagamento mensal do trabalhador. Para trabalhadores avulsos, o pagamento é realizado pelo sindicato ou órgão gestor ao qual estão vinculados. Em casos de aposentadoria ou recebimento de auxílio-doença, o valor é incluído no contracheque do benefício previdenciário.

Se o trabalhador deixar de atender aos critérios, como no caso de aumento salarial que ultrapasse o limite ou se o filho completar 14 anos, o benefício será cessado. Portanto, é importante ficar atento às mudanças na renda e nas condições dos dependentes para evitar surpresas.

Conclusão

O salário-família é um benefício essencial para ajudar trabalhadores de baixa renda a complementarem sua renda e oferecerem melhores condições de vida para seus filhos. Saber como solicitar e manter a documentação atualizada é crucial para garantir o recebimento desse auxílio.

Certifique-se de que você cumpre todos os requisitos e siga os passos necessários para solicitar o benefício. Com as informações corretas e a documentação em dia, você pode receber o salário-família de forma eficiente e contribuir para a estabilidade financeira de sua família.