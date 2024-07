Pix AUTOMÁTICO chega para revolucionar; aprenda a usar

O Banco Central anuncia nova data para o lançamento do Pix automático. Entenda como essa inovação pode transformar os pagamentos digitais no Brasil.

O Banco Central anunciou recentemente uma novidade aguardada por muitos brasileiros: o lançamento do Pix automático. A constante evolução das tecnologias de pagamento digital tem trazido inúmeras facilidades para o dia a dia.

O Pix automático, previsto inicialmente para 2024, agora será lançado em junho de 2025. Essa decisão foi comunicada pelo Banco Central nesta segunda-feira (22), mas os motivos para a mudança no cronograma não foram detalhados. Vamos explorar mais sobre essa inovação e o que ela trará de novo.

Saiba quando o Pix automático será lançado pelo Banco Central e como ele promete facilitar os pagamentos. Uma nova era para as transações financeiras está chegando. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o Pix automático?

O Pix automático é uma evolução do Pix, que já é amplamente utilizado. Essa nova modalidade funcionará de maneira semelhante ao débito automático, mas promete ser mais ágil e sem custos para pessoas físicas.

Com o Pix automático, será possível realizar pagamentos periódicos, como contas de consumo e mensalidades, diretamente da conta bancária do usuário, com a autorização prévia.

Principais características do Pix automático:

Isenção de tarifas para usuários individuais.

para usuários individuais. Maior agilidade nos pagamentos.

nos pagamentos. Facilidade na gestão de finanças mensais.

mensais. Redução da inadimplência para empresas credoras.

Quais são as expectativas?

O Pix automático promete ser uma alternativa vantajosa ao débito automático tradicional. A isenção de tarifas é um dos maiores atrativos para os usuários, proporcionando uma forma de pagamento mais econômica.

Além disso, essa modalidade visa trazer mais praticidade e eficiência na gestão de pagamentos recorrentes, o que pode contribuir para a redução da inadimplência.

Benefícios esperados do Pix automático:

Praticidade e eficiência nos pagamentos recorrentes.

nos pagamentos recorrentes. Economia com a ausência de tarifas.

com a ausência de tarifas. Redução de inadimplência para empresas credoras.

Para aderir ao Pix automático, o processo será bastante simples. O usuário deverá informar à empresa credora, como uma concessionária de energia ou um condomínio, sobre a intenção de utilizar essa modalidade.

A empresa, então, enviará uma proposta de adesão. Após a aceitação, os pagamentos serão processados automaticamente, sem necessidade de interferência direta do usuário a cada vencimento.

Como funciona o processo de adesão?

O processo de adesão ao Pix automático foi desenhado para ser simples e direto. O usuário deve informar à empresa que deseja utilizar a nova modalidade de pagamento.

A partir desse ponto, a empresa enviará uma proposta de adesão. Uma vez aceita, os pagamentos subsequentes serão debitados automaticamente da conta bancária do usuário na data de vencimento.

Passos para adesão ao Pix automático:

Informar à empresa credora sobre a intenção de aderir ao Pix automático.

credora sobre a intenção de aderir ao Pix automático. Receber a proposta de adesão da empresa.

da empresa. Aceitar a proposta para ativar o processamento automático dos pagamentos.

Essa inovação no sistema de pagamentos promete transformar a maneira como os brasileiros gerenciam suas finanças.

A introdução do Pix automático demonstra o compromisso do Banco Central em modernizar e facilitar os processos financeiros, trazendo mais comodidade e segurança para os usuários.

O lançamento do Pix automático pelo Banco Central representa um passo significativo na evolução dos sistemas de pagamento no Brasil.

A promessa de isenção de tarifas e maior praticidade são pontos de destaque que devem atrair muitos usuários. Fique atento às próximas atualizações e prepare-se para aproveitar essa nova funcionalidade a partir de junho de 2025.

