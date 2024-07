Como desativar as ‘notas temporárias’ no Instagram? Confira agora o passo a passo

Aprenda a desativar notas temporárias no Instagram que podem inundar seu feed. Mantenha seu perfil organizado e livre de conteúdos indesejados.

Nos últimos dias, o Instagram liberou para todos os usuários a opção de escrever notas temporárias em publicações e no Reels. Esse novo recurso, representado por um balãozinho no canto esquerdo da foto ou vídeo, permite adicionar comentários que aparecem para os seguidores de quem escreveu a nota. Apesar de ser um recurso interessante para alguns, pode ser incômodo para outros, inundando o feed com conteúdo irrelevante.

As notas temporárias já existiam no Stories desde o início do mês, mas agora também estão disponíveis no feed e no Reels. Muitas pessoas perceberam que, de repente, posts de perfis que não seguem começaram a aparecer em seu feed. Isso ocorre porque o Instagram decidiu mostrar os posts onde as pessoas que você segue deixaram notas, independentemente do seu interesse pelo tema ou se você segue os perfis onde seu amigo deixou o comentário.

Saiba como silenciar notas temporárias de seus amigos no Instagram e evite a sobrecarga de informações. Transforme seu feed em um espaço mais limpo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que são as notas temporárias?

As notas são comentários flutuantes feitos em cima das postagens. Assim como as mensagens diretas (DM), essas notas expiram e desaparecem do post após três dias. No entanto, a pessoa pode excluir o comentário antes desse período.

O recurso fica um pouco escondido: para escrever uma nota em um post do feed ou Reels, é preciso clicar no ícone de compartilhamento (aquele aviãozinho), e então aparecerá a opção “Adicionar uma nota” no canto esquerdo da tela.

Quem escreve uma nota em um post do feed pode limitar, antes de publicar, quem poderá visualizar aquele comentário. E se você não quiser mais ver os posts onde seus amigos deixaram notas, siga o passo a passo abaixo:

Abra o Instagram e vá até o perfil da pessoa que você deseja desativar as notas temporárias.

No perfil dela, toque no botão “Seguindo” e, depois, vá em “Silenciar”.

Na próxima tela, ative a função “Notas em publicações e Reels” para deixar de visualizar.

Segundo o Instagram, a outra pessoa não será notificada sobre essa ação. Mas como saber se os posts que você está vendo surgiram no seu feed por causa de uma nota escrita por um amigo? Toda vez que um post aparece para você, existe, no canto direito desse post, ao lado do nome do perfil do autor, um ícone de três pontinhos.

Ele te leva à tela que permite tomar ações como “deixar de seguir”, “adicionar aos favoritos”, “denunciar” e “Por que você está vendo essa publicação”. Quando esse post aparece para você por causa de uma nota escrita por alguém que você segue, isso é explicado ali.

Como desativar notas temporárias no Instagram?

Para muitas pessoas, a introdução de notas temporárias no Instagram pode ser mais um incômodo do que uma conveniência. Se você deseja evitar que essas notas inundem seu feed, há uma maneira simples de desativá-las. Veja como proceder:

Acesse o Perfil do Usuário: Abra o Instagram e vá até o perfil da pessoa cujas notas você deseja desativar.

Abra o Instagram e vá até o perfil da pessoa cujas notas você deseja desativar. Acesse as Configurações de Seguimento: No perfil, toque no botão “Seguindo” e selecione “Silenciar”.

No perfil, toque no botão “Seguindo” e selecione “Silenciar”. Desative as Notas Temporárias: Na tela seguinte, ative a função “Notas em publicações e Reels”.

Esses passos garantirão que você não verá mais notas temporárias de amigos que podem estar sobrecarregando seu feed com conteúdo que não é do seu interesse.

Entenda a relevância das notas no Instagram

A decisão do Instagram de mostrar posts com notas de pessoas que você segue visa aumentar a interação na plataforma. No entanto, pode gerar uma sobrecarga de informações para o usuário. O recurso é útil para quem deseja compartilhar pensamentos rápidos ou reações sobre uma publicação específica, mas pode ser desnecessário para quem busca um feed mais limpo e focado.

O fato de as notas expirarem em três dias permite uma renovação constante do conteúdo exibido, mas também pode levar a um fluxo incessante de novos comentários aparecendo em seu feed. Isso pode ser especialmente perturbador se você segue muitas pessoas que gostam de usar esse recurso frequentemente.

Se você notar que seu feed está se tornando um pouco caótico devido a essas notas, desativar as notas temporárias de alguns perfis pode ser uma solução eficaz. Isso permite que você personalize sua experiência no Instagram, mantendo o controle sobre o conteúdo que realmente deseja ver.

Vantagens e desvantagens das notas temporárias

Vantagens:

Interação Aumentada: Permite que os usuários compartilhem pensamentos rápidos e reações diretamente em posts.

Permite que os usuários compartilhem pensamentos rápidos e reações diretamente em posts. Expiração Rápida: Notas desaparecem após três dias, mantendo o conteúdo atualizado.

Notas desaparecem após três dias, mantendo o conteúdo atualizado. Controle de Visibilidade: Usuários podem limitar quem vê suas notas.

Desvantagens:

Sobrecarga de Informações: Pode inundar o feed com conteúdo irrelevante.

Pode inundar o feed com conteúdo irrelevante. Personalização Necessária: Requer que os usuários desativem notas individualmente se não quiserem vê-las.

Embora as notas temporárias sejam uma ferramenta interessante para aumentar a interação no Instagram, é essencial que os usuários saibam como gerenciar esse recurso para manter uma experiência de navegação agradável e personalizada.

