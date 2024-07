Ensinamos algumas maneiras de ficar INVISÍVEL no WhatsApp; confira

Aprenda a ficar invisível no WhatsApp sem usar apps. Melhore sua privacidade e esconda seu status online com essas dicas simples e eficazes.

Quer manter sua privacidade no WhatsApp? A plataforma permite que você fique online e converse com seus contatos sem revelar o status para os demais usuários. Veja como esconder seu status online no WhatsApp e ganhar mais privacidade em suas conversas.

Esse processo é simples e faz parte dos recursos de privacidade do mensageiro, que incluem opções como esconder o “Visto por Último” e desativar a confirmação de leitura. Ao esconder seu status online, ninguém saberá quando você está usando a plataforma.

Como esconder o status do WhatsApp?

Sempre que você abre um chat no WhatsApp, aparece o aviso de que você está online. Para esconder seu status, o WhatsApp oferece duas opções de privacidade:

Todos: o status online estará visível para todos.

o status online estará visível para todos. Mesmo que “visto por último”: o status online seguirá a configuração para o “Visto por último”, ou seja, será visível para seus contatos, parte deles, ou para ninguém.

Para ficar invisível no WhatsApp, veja como configurar o status no Android e iPhone (iOS):

Como tirar online do WhatsApp no Android?

Abra o WhatsApp.

Toque no botão de três pontos no canto superior da tela.

Selecione “Configurações”.

Vá em “Conta”.

Toque em “Privacidade”.

Selecione “Visto por último e online”.

Em “quem pode ver seu ‘visto por último'”, selecione “Ninguém”.

Em “quem pode ver seu status online”, toque em “Mesmo que ‘visto por último'”.

Como tirar online do WhatsApp no iPhone?

Abra o WhatsApp.

Selecione a aba “Configurações”.

Vá em “Conta”.

Toque em “Privacidade”.

Selecione “Visto por último e online”.

Em “quem pode ver seu ‘visto por último'”, selecione “Ninguém”.

Em “quem pode ver seu status online”, toque em “Mesmo que ‘visto por último'”.

Outras configurações de privacidade no WhatsApp

Além de esconder seu status online, o WhatsApp oferece outras opções de privacidade que você pode configurar para aumentar ainda mais sua segurança:

Desativar confirmação de leitura: Desative os tiques azuis que indicam que uma mensagem foi lida. Vá em “Configurações” > “Conta” > “Privacidade” e desmarque a opção “Confirmações de leitura”.

Desative os tiques azuis que indicam que uma mensagem foi lida. Vá em “Configurações” > “Conta” > “Privacidade” e desmarque a opção “Confirmações de leitura”. Esconder “Visto por Último”: Escolha quem pode ver a última vez que você esteve online. Acesse “Configurações” > “Conta” > “Privacidade” > “Visto por último” e selecione “Ninguém” ou “Meus contatos”.

Escolha quem pode ver a última vez que você esteve online. Acesse “Configurações” > “Conta” > “Privacidade” > “Visto por último” e selecione “Ninguém” ou “Meus contatos”. Bloquear contatos: Impedir que pessoas específicas enviem mensagens ou vejam seu status. Vá em “Configurações” > “Conta” > “Privacidade” > “Contatos bloqueados” e adicione os contatos que deseja bloquear.

Benefícios de manter sua privacidade no WhatsApp

Manter suas configurações de privacidade ajustadas pode trazer várias vantagens:

Mais controle sobre suas informações pessoais: Você decide quem pode ver seus dados e atividades.

Você decide quem pode ver seus dados e atividades. Redução de interrupções: Evite que pessoas vejam quando você está online e enviem mensagens continuamente.

Evite que pessoas vejam quando você está online e enviem mensagens continuamente. Proteção contra curiosos: Impede que contatos indesejados monitorem seu status online e suas atividades no aplicativo.

Pronto! Agora você sabe como esconder seu status online no WhatsApp e utilizar o aplicativo de forma mais privada e segura. Aproveite essas dicas para melhorar sua experiência no mensageiro e garantir mais discrição em suas conversas.

