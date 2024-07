INSS ONLINE! 10 dores de cabeça que você pode resolver EM CASA

Meu INSS oferece acesso a diversos serviços online, facilitando a vida dos segurados. Veja como utilizar essa plataforma e suas principais funcionalidades.

Com o Meu INSS, você pode agilizar o atendimento e acessar pelo menos 10 serviços sem sair de casa. O acesso é simples e ajuda a reduzir as filas nas agências da Previdência. Veja como utilizar o serviço agora mesmo.

Em 2018, o governo federal criou o site Meu INSS, que hoje também está disponível como aplicativo. O sistema agiliza o atendimento para aposentados, pensionistas e trabalhadores segurados do INSS. Com ele, você pode solicitar benefícios, acompanhar pedidos, acessar o extrato de pagamento e tirar dúvidas.

A principal vantagem é acessar os serviços sem precisar sair de casa e enfrentar filas nas agências da Previdência. O serviço é gratuito e basta ter acesso à internet.

Aproveite os serviços do INSS sem sair de casa com o Meu INSS. Conheça as facilidades e evite filas nas agências da Previdência. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como atualizar dados pelo Meu INSS?

Na página inicial, a primeira opção é “Meu Cadastro”. Clicando nesta opção, você terá acesso às suas informações. Para atualizar, clique em “Complementar” e a página de atualização dos dados cadastrais será carregada.

É possível atualizar endereço e dados de contato. O INSS orienta que todos os segurados mantenham seus dados atualizados. Isso é importante porque a partir de agosto será iniciado um pente-fino que fará a revisão dos benefícios, podendo gerar suspensões e cancelamentos. A atualização dos dados é um dos requisitos do BPC e da inscrição no Cadastro Único.

Como solicitar auxílio-doença pela internet?

Quem precisa se afastar do trabalho por mais de 15 dias por doença pode solicitar o Benefício por Incapacidade Temporária. Pelo site, é possível passar pela perícia médica virtual, dispensando a presencial.

O sistema também permite a prorrogação do auxílio, que agora deve ser solicitada nos 15 dias que antecedem ao vencimento do benefício.

Como solicitar o adicional de 25% no benefício?

Aposentados por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, podem ter direito a um adicional de 25%. Esse aumento é pago a quem depende de outras pessoas para realizar atividades diárias, como comer e tomar banho.

Para solicitar o adicional, acesse o site, clique em “Novo Pedido” e digite “Acréscimo de 25%”. Envie a documentação médica que comprove a necessidade do adicional.

Como pagar o INSS como contribuinte individual?

O INSS geralmente é descontado diretamente do salário. Mas, empregados domésticos e estudantes a partir dos 16 anos podem contribuir individualmente.

As alíquotas são:

11% do salário mínimo ou 20% do valor definido de pagamento.

5% do salário mínimo para contribuintes facultativos de baixa renda inscritos no CadÚnico.

Também é possível emitir a Guia da Previdência Social (GPS) em atraso.

Como solicitar aposentadoria pelo Meu INSS?

Pela internet, você pode solicitar:

Aposentadoria por Tempo de Contribuição / Idade Urbana

Aposentadoria por Idade Rural

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade

Acordo Internacional – Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Acordo Internacional – Aposentadoria por Idade

Clique em “Serviços” > “Aposentadoria” e selecione a modalidade desejada.

Quais benefícios do INSS podem ser solicitados pela internet?

Além da aposentadoria, o sistema permite solicitar:

Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência

Auxílio-Reclusão

Benefícios Assistenciais (BPC)

Benefício por Incapacidade

Pensão

Salário-Maternidade

Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA)

Clique em “Serviços” e selecione o benefício desejado.

Como acessar o extrato do benefício pela internet?

Você pode emitir o extrato de pagamento e do empréstimo na página inicial do Meu INSS.

Como emitir a Carteirinha do Beneficiário?

Quem recebe algum benefício do INSS pode emitir a carteirinha. Com ela, é possível ter acesso à gratuidade no transporte público e descontos em ingressos e alguns serviços.

Como acessar informações do pedido de benefícios?

Confira o status do seu benefício e recorra se o pedido for negado. O procedimento deve ser feito em até 30 dias após a decisão. A solicitação é analisada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

Como autorizar o consignado do INSS?

Todo benefício é concedido com bloqueio do consignado. Para utilizar esse serviço, desbloqueie pelo site. As parcelas do empréstimo são descontadas diretamente na folha de pagamento.

Todos esses serviços estão disponíveis no site Meu INSS.

